Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness, se trata de la nueva película de Marvel Studios que estará situada después de los acontecimientos ocurridos en Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home y WandaVision.

El nombre de la cinta en español se traduce como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y su tráiler oficial se lanzó, el pasado 13 de febrero.

Trama

En este adelanto se filtraron varios personajes que no se han visto en las películas anteriores de Marvel, como lo son un Doctor Strange versión malvada, Miss América, Wanda Visión Zombie, Profesor X, entre otros.

Todo esto sucede tras alterar el multiverso y sus diversas realidades, por lo que personajes de otros mundos entran a este, se desata el caos y se produce el Multiverso de la Locura.

Filtraciones y reparto

Considerando las imágenes del tráiler, se aprecia a Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatc; Wong (Benedict Wong); Christine Palmer (Rachel McAdams), ex novia de Doctor Strange y Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), personajes conocidos.

No obstante, hay apariciones que impactaron y confundieron a los seguidores de los filmes de Marvel. Por ejemplo, cuando a Strange se lo llevan esposado por haber alterado el multiverso un hombre, al que no muestran, le habla y según los entendidos sería el Profesor X de los Xmen.

También, más adelante se encuentra a Doctor Strange en su versión mala, que se enfrenta contra él mismo. Luego está Miss América, personaje que será representado por la actriz estadounidense, Xochitl Gomez.

Además, se puede ver a Wanda y Doctor Strange como zombies, que al igual que los mencionados anteriormente provienen de otras realidades.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2 en Chile?

El avance revelado el día de ayer, es el primero de la película y según la experiencia que se tiene con los filmes de Marvel, probablemente no sea el último, por ende con cada nuevo tráiler se tendrán más filtraciones e información.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, tiene programado su estreno para el 5 de mayo de 2021, por lo que aún faltan algunos meses para disfrutarla.

Y por ahora, no se sabe si esa fecha será la misma en la que se podrá ver en Chile, pero en el Instagram de Marvel Latinoamérica, se dio la misma fecha.

Tráiler oficial de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura