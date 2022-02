Estamos muertos (All of Us Are Dead) es la nueva serie surcoreana (K-drama) que está ganando popularidad en Occidente. Emitida por Netflix, en Chile se ha mantenido en el segundo lugar de lo más visto durante esta semana.

La producción se enfoca en un colegio que se convierte en la zona cero de un apocalipsis zombie. Allí, un grupo de estudiantes y profesores deben luchar por sobrevivir, mientras sus excompañeros y excolegas los atacan.

Dada la trama, es de esperar que hayan muchas escenas con contenido fuerte, no obstante, hay algunas que han causado polémica en Corea del Sur: aquellas donde se muestra violencia sexual hacia estudiantes femeninas.

En una conferencia de prensa hace unos días, el director de Estamos muertos, Lee Jae Gyu, se disculpó con quienes se hayan sentido ofendidos por dichas secuencias, aunque afirmó que hay razones de peso por las cuales decidió incluirlas.

Según informa el medio coreano Insight y traduce al inglés el portal Allkpop, el cineasta aseguró que “ocurren muchas tragedias en nuestra sociedad, nuestra intención al exhibir esas escenas provocativas no era simplemente mostrarlas para captar la atención del público”.

La primera escenas a la que hizo referencia sucede en el episodio 1, cuando una de las protagonistas, Eunji (interpretada por Oh Hye Soo), es víctima de bullying: unos compañeros la obligan a desvestirse y la graban semidesnuda.

Entonces, llega otro joven que intenta ayudarla, pero ella decide quedarse porque piensa que, si se va, al día siguiente le podrían hacer algo peor.

Al respecto, Jae Gyu explica que “si ves más episodios del drama, Eunji tiene más miedo a que se exponga públicamente lo que le pasó, que a perder su vida. Quería que la gente viera cuán crueles los abusadores, los culpables, son con ella (…) Me disculpo si las escenas fueron más excesivas de lo que pretendía”.

Más adelante, hay otra cruda secuencia, en la cual una estudiante, Hee Su (Lee Chae-eun), da a luz a un bebé en un baño, con la intención de abandonarlo.

El objetivo de ese suceso es contar “la historia de jóvenes madres solteras a quienes vemos en la vida real en las noticias. Inicialmente, dejó al bebé, pero luego volvió con su corazón centrado en protegerlo. Pensé que Hee Su regresando a salvar el bebé iba en línea con la temática del drama”.

El director también dijo que tuvo que bajarle el tono a varias escenas, pues el cómic original era aún más violento y él quería hacerlo un poco más divertido para la audiencia.

La serie es una adaptación de un popular webtoon (cómic digital) del país asiático, llamado originalmente Now at Our School (Ahora en nuestra escuela), del autor Joo Dong-geun.