Durante la tarde del domingo se dio a conocer la muerte del actor estadounidense Howard Hesseman a los 81 años. Según consignó The New York Times, el intérprete murió en el Centro Médico Cedars-Sinai por complicaciones de una cirugía de colon.

“Era un talento innovador, un amigo de toda la vida y un cliente de mucho tiempo, cuya amabilidad y generosidad fueron igualadas por su influencia y admiración por generaciones de actores y comedia de improvisación en todo el mundo”, dijo a Deadline su manager, Robbie Kass.

“Lo extrañaremos mucho y siempre lo atesoraremos”, añadió.

Hesseman, nominado dos veces al Emmy por interpretar al Dr. Johnny Fever en WKRP in Cincinnati, fue conocido en Latinoamérica por su trabajo en Loca Academia de Policía 2.

Ahí, Hesseman se puso en la piel del capitán Pete Lassard, hermano menor del comandante Eric Lassard, interpretado por el también fallecido George Gaynes.

En la cinta, Pete le pide ayuda a su hermano para enfrentar a un grupo de delincuentes en su circunscripción, por lo que recibe a seis de los mejores graduados para la ocasión. El capitán acaba enfrentándose a la pandilla sin armas, siendo atrapado y pintado con spray.

Además de esas ficciones, Howard Hesseman fue el maestro Charlie Moore en la serie de ABC Head of the Class (Mi Profesor favorito) entre las décadas de los ’80 y ’90. También interpretó a Sam Royer, el hombre que se casó con Ann Romano en One Day at a Time de 1982 a 1984.

Sus papeles continuaron en diferentes programas, como Saturday Night Live, That ’70s Show en 2001, Boston Legal y más. El último programa de televisión en el que estuvo fue en Fresh Off The Boat, donde tuvo una aparición especial.

De acuerdo a TMZ, el actor estuvo en la cárcel durante 90 días en 1963 por vender una onza de marihuana, es decir, aproximadamente 28 gramos. También fue despedido de un programa de radio por usar la palabra “moco”.