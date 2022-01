En octubre de 2020 muchos despidieron a The Boys con el octavo episodio de su segunda temporada que no hizo más que aumentar la violencia de la ficción. Pero esta semana Amazon Prime Video lanzó el primer adelanto de lo que será la tercera temporada.

Durante más de un año, la plataforma de streaming sólo mostró algunas imágenes de cómo serán los nuevos personajes y videos en Youtube del noticiario de la compañía Vought.

Pese a que el video dura menos de 30 segundos, se puede ver a Homelander sonriendo de forma incómoda frente a las cámaras junto a Starlight, sin escuchar algún diálogo. Pero lo más importante de la toma es el final, donde entregaron una fecha de estreno para la nueva entrega: el 3 de junio de este año.

A través de la cuenta de Twitter de la serie aseguraron que “la venganza llegará el 3 de junio y no va a ser lindo. Las cabezas explotarán, y no de forma figurativa”.

Payback's coming June 3rd, and it ain't gonna be pretty. Heads will explode, and not in the figurative kinda way. pic.twitter.com/fl1COOOphJ

— The Boys (@TheBoysTV) January 7, 2022