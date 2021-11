La célebre escritora y creadora de la saga Harry Potter, J. K. Rowling, acusó a través de Twitter una filtración de la dirección de su hogar.

La británica aseguró además que realizó una una denuncia a la policía al ser víctima de este tipo de acoso.

“El pasado viernes mi dirección familiar fue publicada en Twitter por tres actores activistas que se tomaron fotos frente a nuestra casa”, comenzó la escritora, asegurando que en las tomas, estos se “posicionaron cuidadosamente para asegurar que nuestra dirección fuera visible”.

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8

— J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021