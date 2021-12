Amy Pascal desclasificó una desconocida conversación que tuvo con ambos por separado. "(Esto) complica las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron", reconoció.

Un nuevo antecedente surge alrededor de “Spider-Man: No Way Home”, el exitoso último estreno cinematográfico de Marvel Studios, y se vincula directamente con la relación amorosa entre sus dos protagonistas: Tom Holland y Zendaya.

En diálogo con el matutino The New York Times, Amy Pascal, productora del filme a cargo de Sony Pictures, reconoció que habló con ambos actores para persuadirlos de que no se involucraran sentimentalmente.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les dimos una conferencia: ‘No lo hagas. Simplemente, no lo hagas”, recordó Pascal.

La productora sabía que no era la primera vez que una dupla de protagonistas de “Spiderman” podía terminar siendo pareja en la vida real:

Tobey Maguire y Kirsten Dunst, además de Andrew Garfield y Emma Stone, protagonistas de las dos últimas sagas, son prueba de lo anterior.

“Di el mismo consejo a Andrew y a Emma. Complica las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron”, reconoció Pascal. Pero la relación y su posterior exposición mediática también han sido problemas para la joven pareja.

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control”, señaló Holland en la revista GQ en noviembre pasado, con motivo del estreno de “Spiderman: No Way Home”.

“Un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho, es un momento que ahora se comparte con el mundo entero”, reflexionó.