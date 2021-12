Si aún no tienes planes para este fin de semana, fácilmente podrías comenzar a planear desde ya una mega maratón con series y películas gratis. Esto porque Star+ anunció este lunes que en los próximos días realizarán el Star+ Pase Libre, iniciativa que ofrece tres días sin costo para quienes se suscriban a la plataforma en esos días.

De acuerdo al servicio de streaming, este evento se realizará entre el viernes 10 de diciembre a las 00:00 y el domingo 12 de diciembre a las 23:59 horas. En ese periodo de tiempo, todas las personas que se inscriban a Star+ por primera vez, accediendo en este link, podrán acceder a todo su contenido de entretenimiento general y deportes.

Eso quiere decir que incluirá los eventos deportivos de ESPN en vivo, estrenos de películas, clásicos y más.

Una vez finalizado el periodo de la promoción, es decir el lunes 13 de diciembre a las 00:00 horas, se cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star+ a quienes hayan accedido y no hayan optado por la cancelación anticipada.

Para preparar cabritas

Actualmente la plataforma cuenta con todas las temporadas de Los Simpson, This Is Us, The Walking Dead y 17 de Grey’s Anatomy. También están todos los episodios disponibles de la nueva serie del terrorífico muñeco Chucky y la serie animada Marvel M.O.D.O.K.

También incluyen películas de 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures y Hollywood Pictures.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

La plataforma tiene una suscripción de 8.500 pesos mensuales. Mientras que el plan anual tiene un valor de $84.900.

Existe un “Combo+” que incluye Disney+ y Star+ a un costo de 10.500 pesos al mes.