Este 31 de agosto llegará un nuevo servicio de streaming a América Latina. Star+ debutará en la región y aterrizará ofreciendo una propuesta diferente a la antes conocida: entretenimiento y deportes.

A las producciones propias de Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions y más, también se sumará el servicio de streaming de deportes en vivo de ESPN.

También, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, donde Star+ se sumó directamente a Disney+, en Chile y el resto de Latinoamérica, este será independiente.

“Esa experiencia y personalidad que tiene Disney + es muy diferente a Star+, que es un producto que es complementario 100% de lo que trae Disney+ como propuesta”, explicó en una conversación con BioBioChile y otros medios, Natalia Scalia, Líder de Direct-to-Consumer en The Walt Disney Company Latin America.

“En América Latina, Star+ recibe también una ‘herencia’ de lo que incorporamos a partir de la adquisición de FOX, que en esta región tenía una afinidad con el público adulto”, añadió.

Según Scalia, el objetivo es ofrecer “un amplio abanico de contenido y temáticas para ese tipo de intereses de la audiencia más adulta”.

Pero esa no es la única motivación, ya que también lo está la posibilidad de combinar ese contenido general “con deportes de la mano de ESPN, que también es una particularidad”.

“ESPN tiene gran presencia muy fuerte con deportes de alta relevancia en toda la región… y es una combinación que no existe hoy (en los streaming)”, añadió.

Y si bien, el servicio será diferenciado, los usuarios podrán contratar Disney+ y Star+ pagando un sólo monto, gracias a un “combo especial” que tendrá un valor de $10.500 mensuales.



Cabe señalar que, actualmente, la tarifa de Disney+ alcanza en Chile los $6.500 pesos mensuales, mientra que Star+ solo costará $8500 pesos.

¿Y cómo serán los estrenos?

Es una de las preguntas que muchos se hacen, considerando la gran cantidad de títulos que ofrece.

En este caso, Star+ trabajará con Day and Date, es decir, un estreno simultáneo que permite a los espectadores acceder a una producción desde diversas plataformas.

“En principio, Only murders in the building, que es el primer estreno global que tenemos, arranca con el Day and Date”, aseguró Scalia.

“La expectativa que tenemos -en todos los casos- es manejar Day and Date, excepto que por alguna situación en particular eso no ocurra”, añadió. “Vamos a estar muy alineados con el contenido global”.

Asimismo, “también vamos a tener contenido que solo se estrenará en la región, como las producciones originales y locales. Ellas estarán disponibles en Binge, la temporada completa”.