Contrario a lo que se asumió en un principio, y aunque la serie fue anunciada como la historia en que Clint Barton entrega el manto de Hawkeye a Kate Bishop, la producción a estrenarse este miércoles 24 en Disney+ no sería la última aparición del arquero vengador. "Esa no es la serie que yo hice" indicó Jeremy Renner en una conferencia a la que BioBioChile tuvo acceso, deslizando que tal vez esta no será la última oportunidad que tendrá el personaje para saltar a la acción. O que se vea forzado a salir del retiro, otra vez.