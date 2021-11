Este viernes se estrenó tanto en Star Plus como en Disney Plus el corto “Los Simpson en Plusniversario” para festejar el Disney Plus Day.

Con motivo de este acontecimiento, BioBioChile conversó con Al Jean, histórico guionista y productor de la serie protagonizada por la familia amarilla. "Creo que vamos a seguir haciendo estos cortos porque son muy divertidos”, señaló.