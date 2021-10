Este fin de semana se estrenó la película de ciencia ficción Dune con muy buenas críticas y óptima recaudación en los cines de los principales mercados mundiales, luego de haber sido lanzada de forma anticipada en algunos países en las últimas semanas.

Lo que muchos no sabían era que esta es sólo la primera parte del libro homónimo, del autor Frank Herbert, por lo que la historia termina abruptamente y deja un final abierto.

De hecho, al inicio del filme se advierte a la audiencia que se trata de Duna: primera parte.

Lo que angustiaba a muchos seguidores del género era que aún no se había confirmado que realizarían la secuela, pues la continuidad de la saga dependía del éxito que tuviera la primera.

Para su tranquilidad, podemos contarles que este martes se ha anunciado oficialmente que Dune: segunda parte ya es un hecho.

La productora principal, Legendary Entertainment, quien realizó el filme con Warner Bros., ha dado la noticia por medio de sus redes sociales, junto al logo oficial de Dune 2.

“Este es sólo el comienzo… Gracias a quienes han experimentado Dune hasta ahora, y a quienes van a hacerlo en los próximos días y semanas. ¡Estamos emocionados por continuar con el viaje!”, escribió la compañía en Twitter.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021