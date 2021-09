A semanas de la bullada demanda laboral de Scarlett Johansson contra Disney a raíz de la vulneración de su contrato y sus regalías en relación al estreno en cines de “Black Widow”, la compañía aseguró que “Eternals” y otras de sus películas debutarán exclusivamente en salas antes que en streaming.

De acuerdo al portal The Wrap, “Eternals”, “The Last Duel”, “West Side Story”, “Ron’s Gone Wrong” y “The King’s Man” tendrán una estadía de 45 días antes de arribar a las plataformas digitales.

En el caso de “Encanto”, esta sólo estará disponible 30 días en la cartelera tradicional antes de debutar en Disney+ el próximo 24 de diciembre.

“Tras el tremendo éxito de taquilla de nuestras películas de verano, que incluyeron cinco de los ocho estrenos nacionales más importantes del año, estamos entusiasmados de actualizar nuestros planes cinematográficos para el resto de 2021”, señaló Kareem Daniel, mandamás de Disney Media & Entertainment Distribution.

“A medida que la confianza en la asistencia al cine continúa mejorando, esperamos entretener al público en los cines, al tiempo que mantenemos la flexibilidad para darles a nuestros suscriptores de Disney + el regalo de ‘Encanto’ en esta temporada navideña”, agregó.

En la misma declaración, Daniel aseguró que el estreno cinematográfico de “Eternals”, uno de los filmes más esperados de Marvel Studios, está agendado para noviembre de este año.