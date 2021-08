¿Te quedaste sin series y estás buscando algo nuevo? Netflix ya dio a conocer su cartelera para septiembre.

Este mes podrás continuar disfrutando de las locuras de los policías de Brooklyn Nine-Nine, dar una mirada al Estambul de los 90 en Amor 101 y seguir las aventuras de Clarke y sus compañeros en Los 100.

Además, se estrena la primera mitad de la última temporada de La Casa de Papel.

En tanto, si fuiste de los que alucinó con La maldición de Hill House, sus creadores traen una nueva serie este mes: Misa de Medianoche.

Revisa a continuación las series que trae Netflix en septiembre:

Nuevas temporadas: 1 de septiembre al 14 de septiembre

Los 100 | Temporada 7 (1 de septiembre)

Mientras la Anomalía revela su verdadera naturaleza, grupos en guerra y nuevos peligros ponen en riesgo los esfuerzos de Clarke por sembrar la paz de una vez por todas.

La Casa de Papel | Parte 5: Volumen 1 (3 de septiembre)

En esta nueva entrega, la pandilla lleva ya 100 horas en el Banco de España y el Profesor corre peligro. Lo que es peor aún, se les acerca un nuevo enemigo: el ejército.

The Circle: EE. UU. | Temporada 3 (8 de septiembre)

Un nuevo grupo de posibles impostores y aliados honestos se une a The Circle con la esperanza de ganar el premio en efectivo de esta tercera temporada.

Lucifer | Temporada 6 (10 de septiembre)

Lucifer consiguió el ascenso, ¿pero tiene ganas de ocupar el puesto? Además, Chloe se prepara para dejar el trabajo de investigación, Amenadiel se une a la policía y más.

Jack Whitehall: Travels with My Father | Temporada 5 (14 de septiembre)

El humorista Jack Whitehall y su aburrido padre Michael se embarcan en viajes inusuales a otras tierras para estrechar su relación.

Brooklyn Nine-Nine | Temporada 7 (14 de septiembre)

Jake y Amy reconsideran sus planes de familia. Holt se fastidia con su descenso de cargo. Viejos amigos y enemigos vuelven a la brigada en medio de los enredos usuales.

Nuevas temporadas: 15 de septiembre al 30 de septiembre

Nailed It!| Temporada 6 (15 de septiembre)

A pesar de las malas experiencias caseras, la intención es reproducir obras de arte de la pastelería por un premio en efectivo. Parte reality, parte desastre.

Sex Education | Temporada 3 (17 de septiembre)

Mientras se corre la voz sobre una “escuela del sexo”, una nueva directora busca controlar al revoltoso grupo de estudiantes y Otis, esconder su jugoso secreto.

Keeping Up with the Kardashians | Temporada 6 (17 de septiembre)

El clan Kardashian regresa para otra temporada llena de diversión, en la que todos se comprometen a pasar más tiempo de calidad juntos.

Amor en el espectro | Temporada 2 (21 de septiembre)

No siempre es fácil encontrar el amor. Para los jóvenes con trastorno del espectro autista, explorar el impredecible mundo de las citas es todavía más complicado.

¿Cuánto pesa la sangre? | Temporada 2 (24 de septiembre)

La serie para jóvenes ambientada en Ciudad del Cabo regresa con más giros y sorpresas.

Amor 101 | Temporada 2 (30 de septiembre)

Regresa la serie ambientada en Estambul, en la que un grupo de jóvenes de los noventa lidia con los conflictos y las penas de la adolescencia.

Series Netflix: estrenos

Los Carcamales | Temporada 1 (1 de septiembre)

A los 70 años, tres amigos dejan el retiro para convertirse en una banda de forajidos con la misión de ayudar a quienes la justicia defraudó.

Q-Force (2 de septiembre)

Un superespía gay y su escuadrón LGBTQ luchan por demostrar su valor a la agencia que los subestima. Primero en West Hollywood, después el resto del mundo.

Misa de Medianoche (24 de septiembre)

La llegada de un sacerdote a una comunidad aislada trae consigo una serie de milagros misteriosos y presagios aterradores. Esta serie es del creador de La maldición de Hill House.