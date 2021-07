A poco más de una semana de que se emitiera el último capítulo de la serie Loki, a través de Disney +, una de las trabajadoras del show de Marvel Studios reveló una conmovedora anécdota con el actor Tom Hiddleston.

Briana Darnell, una de las dobles de Sophia DiMartino (Sylvie) en la serie, reveló que el protagonista de Loki la calmó de un ataque de pánico.

“Sumo otra historia a las muchas sobre ‘Tom Hiddleston es un caballero y un ser humano amable’, sin saberlo, me detuvo de un intenso ataque de pánico en el set el año pasado”, señaló Darnell al iniciar su relato.

“Mientras filmaba el episodio 4, tuve un brote de lesión cerebral. No podía mantener la concentración y estaba olvidando todo lo que Sophia DiMartino hizo en el ensayo. Fue tan malo que Tom tuvo que intervenir para decirme qué hacer y dónde ir. Estaba profundamente avergonzada porque me enorgullecía de ser buena en mi trabajo, pero no podía recordar la coreografía básica (de pelea)”, expresó.

Darnell añadió que entonces comenzó a sentir que estaba sufriendo un ataque de pánico. “Mientras mi ansiedad interna crecía a niveles de pánico, Tom de repente me tomó por los hombros y me sostuvo por un minuto con una mirada gentil. Más tarde me di cuenta de que en realidad era parte de la escena, por lo que probablemente Tom sólo estaba siguiendo el momento. Pero me gusta pensar que de alguna manera, inconscientemente, se dio cuenta de que necesitaba consuelo en ese momento”, indicó.

“El tacto es mi estilo de comunicación/lenguaje de amor y durante el COVID el tacto era especialmente raro. Ese simple agarre sobre mis hombros y esos ojos amables me salvaron de tambalearme por un ataque de pánico, llorando por una vergüenza leve que luego pude sacudirme y continuar trabajando”, afirmó.

La actriz finalizó: “Nunca sabré si Tom lo hizo a propósito o no, pero siempre le estaré agradecida por ello”.

Recordemos que además de interpretar a “Loki” en la serie -personaje que ya lo tuvo en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel-, Tom Hiddleston trabajó como productor ejecutivo en esta oportunidad, asegurando que se sintió muy afortunado por ello.

“Fue un privilegio porque me encanta actuar. Pero ayudar a producirlo significaba estar realmente en la sala ayudando a crear la historia, crear el tono, pensar en los guiones, pensar hacia dónde iba el personaje, hacia dónde iban. Además inventar un nuevo personaje, traer nuevos personajes”, indicó al respecto.

Ya que es algo que me encantó hacerlo mientras rodábamos, a menudo no tienes tiempo para hacerlo. (..) Pero para ayudar a producirlo, me invitaron a conversaciones mucho, mucho antes, donde todos pueden sentarse alrededor de una mesa y tener largas conversaciones soñando e imaginando y preguntándose y preguntando ¿y si Loki hiciera esto? ¿Y si Loki lo hiciera? ¿Eso? ¿O qué pasaría si la TVA fuera esto? Así que sí… Me sentí muy, muy afortunado de ser parte de eso”, añadió.