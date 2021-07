Luego de haber retrasado la tercera temporada de The Mandalorian, diversos medios especializados han revelado que la producción habría comenzado, pero no sería hasta 2022 que los fanáticos de Pedro Pascal podrán volver a verlo en esta aventura galáctica a través de Disney+.

El retraso, fue debido a que su protagonista está filmando otros proyectos como es la serie basada en el videojuego The Last Of Us. No obstante, The Mandalorian no ha salido de la mente de la audiencia, luego de conseguir varias distinciones en este último tiempo, siendo nominada y galardonada en los premios Emmy.

De acuerdo a la revista American Cinematographer, esta tercera parte estaría en producción y probando nuevas tecnologías de rodaje. “La serie utilizará el mismo Volumen construido inicialmente para The Mandalorian en Manhattan Beach, California, ya que la temporada 3 de The Mandalorian está actualmente en producción”.

La segunda temporada culminó con una escena post-crédito un tanto inquitante para los fanáticos, debido a anuncios importantes, como fue The Book of Boba Fett (El libro de Boba Fett), producción que verá la luz en diciembre de este año.

Las aventuras de Mando continuarán y aunque ya no debe rescatar a Baby Yoda, es probable que se vea enfrentado a nuevos desafíos, explican desde el portal ACS.

También podría saberse más sobre la misión de Bo-Katan, la cual salvó victoriosa Mando, por lo que habría una nueva historia que contar desde esa temática.

En esta tercera temporada, según explican desde ACS, Mando podría explorar sus verdaderos orígenes, ya que lo que se sabe hasta el momento es que pertenecía a una especie de secta, razón por la cual no podía quitarse el casco.

Si bien aún quedan muchos detalles por conocer de esta tercera temporada, como su fecha de estreno y cuántos capítulos tendrá, lo cierto es que Pedro Pascal no dejará ir a su personaje tan pronto.