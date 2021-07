A fines de junio se estrenó HBO Max en Latinoamérica, plataforma de streaming que abarca Warner Bros., HBO y marcas famosas como DC Comics, y muchos se preguntaban por qué no estaban presentes algunas producciones que habían sido anunciadas.

Pues este viernes han sido anunciados los estrenos para julio e incluyen varios de esos ausentes, como El conjuro 3 y Godzilla vs. Kong.

Además, ya se encuentra disponible la serie animada de Harley Quinn, que no estaba incluida el día del estreno y muchos la echaron de menos.

A continuación puedes ver la lista de los principales estrenos para julio en HBO Max Latinoamérica.

Películas

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT: disponible el 9 de julio

Una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados de la vida real, Ed y Lorraine Warren.

GODZILLA VS KONG: disponible el 16 de julio

Godzilla y Kong, las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza, chocan en la pantalla grande en una batalla espectacular para todas las edades.

TOM & JERRY: disponible el 9 de julio

Se produce una batalla caótica entre Jerry,, que se ha refugiado en el hotel Royal Gate, y Tom, que es contratado para ahuyentarlo antes de que llegue el día de una gran boda.

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH: disponible el 30 de julio

Ganadora de dos premios de la Academia, la película cuenta la historia de Fred Hampton, un activista joven y carismático que se convierte en presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra, lo que lo pone directamente en la mira del Gobierno, el FBI y la policía de Chicago.

IN THE HEIGHTS: disponible en julio

Una versión cinematográfica del musical de Broadway en la que Usnavi, un simpático propietario de una bodega de Nueva York, ahorra cada centavo todos los días mientras imagina y canta sobre una vida mejor.

Series

GOSSIP GIRL (reboot): disponible el 8 de julio

Gossip Girl regresa con una nueva historia, como la fuente principal en las escandalosas vidas de la élite de Nueva York. Una nueva generación de Upper East Siders ahora será el objetivo, sacando a la luz sus escándalos, angustia y chismes en la nueva era de las redes sociales

NINJIN: disponible 9 de julio

Ninjin es un conejo preocupado por una sola cosa, transformarse en una maestro ninja a la altura de sus antepasados.

OS AUSENTES: disponible el 22 de julio

Una serie dramática que cuenta la historia de una agencia que se ocupa de personas desaparecidas en Brasil.

SUPERMAN & LOIS: disponible el 22 de julio

La historia de Superman, el superhéroe más famoso del mundo y su pareja, una periodista de cómics, que también tendrá que lidiar con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser un padre trabajador en la sociedad actual.

GENERA+ION: disponible el 29 de julio

Nueva serie Max Original que explora la sexualidad de los estudiantes de secundaria en un mundo moderno.

INFINITY TRAIN: BOOK 3: disponible 29 de julio

Tulip, una niña muy segura de sí misma, descubre un tren misterioso con un universo distinto dentro de cada vagón.

Especiales

Especial Romeo Santos: disponible el 30 de julio

La voz líder de la bachata moderna, Romeo Santos, presenta dos proyectos audiovisuales: el film del concierto “Utopia Live from MetLife Stadium”; y el documental “The King of Bachata”.