Shadow and Bone (Sombra y hueso) ha gozado de enorme éxito desde su estreno en Netflix en abril pasado y los fans se preguntaban por qué aún no había sido renovada para una segunda temporada.

El temor creció la semana pasada, cuando se canceló Jupiter’s Legacy a días de su estreno, pese a que contaba con una gran popularidad.

Pero este lunes podemos confirmar, para alegría de los seguidores del Grishaverse, que Shadow and Bone ha sido renovada para una segunda temporada.

Los actores lo han anunciado por medio de un video, donde agradecen a los fans por el apoyo y afirman que la renovación no habría sido posible sin ellos.

Shadow and Bone está basada en la saga homónima de libros de Leigh Bardugo y la secuela Six of Crown (Seis de cuervos), las cuales pertenecen al universo Grisha o Grishaverse. La autora participa como productora ejecutiva.

En esta segunda temporada, se espera que aparezca un personaje favorito de los fans de las novelas, Nikolai Lantsov (Sturmhond), que cobra mucha importancia en el futuro de la historia. Todavía no se ha anunciado casting para hallar a un actor.