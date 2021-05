Fue en febrero pasado cuando Bam Margera pidió a los fans boicotear la nueva película de Jackass tras haber sido eliminado del proyecto.

“Les escribí muchas ideas, y si no estoy en la película y ellos usan mis ideas, ¿cómo crees que me hará sentir? Lo último que quiero hacer es estar en una sala de audiencias con Jeff Tremaine (el director)”, señaló en aquella oportunidad.

A tres meses de dichas declaraciones, el famoso skater volvió a hablar en sus redes sociales sobre sus ex compañeros, apuntando especialmente contra Tremaine y Johnny Knoxville.

“Mi familia, Jackass, me ha traicionado, me ha rechazado, me ha abandonado. No todos ellos. Los amo a todos y ellos también me aman. Pero específicamente Jeff Tremaine y Johnny Knoxville”, indicó en el video.

Dentro de los miles de mensajes que comenzó a recibir en la publicación, hubo uno en particular que llamó la atención.

Se trata del mensaje de Steve-O, amigo de Margera y miembro importante de Jackass, quien le respondió directamente en la misma red social.

“Bam, las dos personas que dices que te hicieron daño (Knoxville y Tremaine) son las mismas dos personas que organizaron la intervención que me salvó la vida”, comenzó señalando.

“Todo el mundo hizo todo lo posible para que aparecieras en la película”, continuó, asegurando que todo lo que debía hacer era no seguir consumiendo drogas y alcohol.

“Pero seguiste haciéndolo, es así de simple. Todos te amamos tanto como decimos que lo hacemos, pero nadie que realmente te ame puede permitirte o animarte a mantenerte enfermo”, finalizó Steve-O.

Pese a que los miembros de Jackass querían que Bam fuera parte de la cuarta entrega, temían que su conocido historial de abuso de sustancias y su comportamiento errático pudiera generar problemas.

El norteamericano, de 41 años, debía cumplir una serie de condiciones para ser parte del proyecto, como practicarse test rutinarios de orina, comprometerse a mantenerse sobrio, tomar sus medicamentos y ver a un psicólogo mientras estuviese en la producción, entre otras.

No obstante, se supo que Margera incumplió el acuerdo, razón por la que finalmente fue despedido.

Jackass 4, que originalmente iba a lanzarse en marzo de 2021, se retrasó para el 3 de septiembre de 2021 debido la pandemia por coronavirus.