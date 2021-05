Los MTV Movie and TV Awards 2021 premiaron lo mejor de la televisión y el cine en el último año.

Los ganadores fueron elegidos por votación popular y divididos en esta ocasión especial en dos noches. La primera estuvo enfocada en los formatos tradicionales de televisión y películas, mientras que la segunda en la televisión ‘reality’.

La comediante Leslie Jones fue la conductora de la gala, mientras que las estrellas como Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Mandy Moore, Justin Hartley, Henry Golding, Taylour Paige, Addison Rae, Riley Keough y Jacob Elordi, fueron los presentadores.

En esta edición, la actriz Scarlett Johansson recibió el premio Generation Award en honor a su carrera, mientras que el comediante Sacha Baron Cohen recibió el Comedic Genius Award.

Como era de esperar, el premio a Mejor Serie se lo llevo ‘WandaVision’, mientras que el galardón a Mejor Película recayó en la producción de Netflix “A todos los chicos: para siempre”.

En cuanto a las actuaciones, Chadwick Boseman recibió el premio póstumo por su interpretación en la película “La madre del blues”, y la actriz Elizabeth Olsen fue premiada por su actuación en la serie de Disney+ ‘WandaVision’.

The golden popcorn for Best Performance in a Movie goes to @chadwickboseman for his role in Ma Rainey's Black Bottom! #MTVAwards pic.twitter.com/OcWATU3Ww5

— Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021