El pasado viernes se estrenó en HBO Max y en cines de Estados Unidos la nueva adaptación cinematográfica de Mortal Kombat, película que había generado expectación entre los fans debido a su clasificación R, lo que significaba una sola cosa: brutales y sangrientos fatalities.

Y sin duda que una de las voces autorizadas para hablar de Mortal Kombat es Leo Rey, fanático acérrimo desde su niñez de la saga de videojuegos y quien bajo su alter ego de Kung Leo, ha salido campeón de numerosos torneos a nivel nacional. Esta verdadera pasión le ha permitido trabajar incluso como comentarista en estos campeonatos.

Es por esto que BioBioChile se contactó con el ex cantante de La Noche para conocer sus impresiones acerca de esta nueva película.

“Me pareció una película bastante buena, mirándolo a modo general, no siendo un crítico. Pero me parece que es una buena actualización de Mortal Kombat, con muy buenos efectos especiales, con una trama sencilla, superficial, como para la gente que no conoce el juego lo pueda comprender”

“Era como obvio que esto iba a venir con una saga, que terminaría con un ‘continuará’ porque estoy seguro que se viene toda la saga 2021. Las películas antiguas de los 90 van a pasar a ser los clásicos como lo fue Superman, y se modernizó todo, yo creo que esto se viene recargado”, expresó.

“Me pareció una película entretenida, con suspenso, con trama, con algo de sentimentalismo también. Me pasaron hartas cosas, me sentí emocionado. Para mí, como público, como fanático, cumplió con las expectativas que tenía. Me encantó”, enfatizó.

En tanto, el músico señaló cuáles fueron los personajes que menos le gustaron, así como también el que más le agradó.

“Me encantó la similitud de los personajes, con excepción de Liu Kang y también Reiko, el cual tenía un look más parecido a Shao Kahn, con un mazo y calvo, distinto al Reiko que conocimos los gamers”, puntualizó.

“En esta nueva cinta, al Liu Kang le faltaron hartas cazuelas, era como muy pollo”, mencionó en relación al personaje interpretado por Ludi Lin.

Por contrapartida, mencionó a quienes sí lo convencieron. “Me gustó mucho Jax, muy similar, Sonya también se parecía mucho. En el caso del personaje nuevo, como que siempre estuvo la incógnita y la confusión de que como que era Johnny Cage pero al final no era”, contó.

“Pero me quedo con Scorpion, ahora lo quiero más. Ahora hay una historia y una trama detrás de venganza por su familia, entonces como que ahora me gusta más todavía”, admitió, destacando el trabajo hecho por Hiroyuki Sanada en el papel de Scorpion y Hanzo Hasashi.

“Fue uno de los mejores en la película junto con Sub-Zero en la parte marcial, lo hicieron súper bien. Las secuencias de golpes me encantaron. Me quedo con Scorpion. Y el que menos me gustó fue Liu Kang”, finalizó.