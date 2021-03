Este viernes ese estrenó el primer tráiler de El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) y ha acaparado la atención de las redes sociales durante la tarde.

Esta es una secuela/reinicio del famoso equipo de villanos de DC Comics, cuya primera cinta fue lanzada en 2016, y es liderada por el director James Gunn, conocido por los filmes de los Guardianes de la Galaxia de Marvel.

Muchos actores destacados de Hollywood trabajan en este filme, tales como Idris Elba y Margot Robbie, pero también hay una gran estrella que ha pasado desapercibida por muchos.

Se trata del legendario actor Sylverster Stallone, cuya participación muchos pasaron por alto debido a que sólo le da su voz a un personaje: es el Rey Tiburón (King Shark).

En 2020, Gunn había confirmado que Stallone estaría en la película, pero se desconocía qué villano interpretaría.

Esta jornada, el mismo actor se refirió al tema en Twitter, donde escribió “Ok, ya viene el Tiburón. El nuevo Escuadrón Suicida está tronando hacia ustedes”.

OK shark coming your way! The new THE SUCIDE SQUAD Is thundering your way! August 8!#jamesgunn #The suicide squad #warnerbrotherspictures #Margot Robbie #Johncena https://t.co/G9SkrxPOme

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) March 26, 2021