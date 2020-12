El próximo 23 de diciembre, Netflix va a estrenar una de sus grandes apuestas del año, de la mano nada menos que de George Clooney y Felity Jones.

Cielo de Medianoche es una historia post-apocalíptica que sigue a Augustine (Clooney), un solitario científico en el Ártico que intenta evitar que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global.

Clooney dirige la adaptación de la aclamada novela ‘Good Morning, Midnight’ de Lily Brooks-Dalton, y además comparte roles con David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir, Tiffany Boone y la pequeña debutante Caoilinn Springall, de sólo ocho años.

Caoilinn da vida a Iris, una niña que, tras una serie cataclismos que ha destruido casi por completo la Tierra, se queda sola en una base en el Ártico, donde se encuentra con Augustine.

Springall se convirtió en toda una sorpresa para Clooney, quien no sólo la dirigió sino que también compartió con ella la mayor parte de sus escenas. Pero a pesar de la fama mundial de su compañero, la pequeña actriz sólo había visto una de sus películas: “The Fantastic Mr. Fox”.

Un gran desafío para la artista fue que su personaje no habla, lo requirió en ella ponerse en contacto con sus emociones, lo que no es una tarea fácil. “Fue muy difícil tener que hablar solo usando movimientos, sobre todo sola y sin hablar, parada ahí. Me costó mucho, pero finalmente lo logré”, comentó sobre su primer trabajo, en una conferencia de prensa a la que asistió BioBioChile.

Clooney, en tanto, añadió: “Déjenme decirles esto: ella nos avergonzó a todos como actores”.

“Iba donde los otros actores y les decía, ‘todas estas escenas las hice con Caoilinn en un día… así que disfruten’. Y quedaban como ‘¿QUÉ?’. ‘Sí, todo en una sola toma’. Ella es espectacular. Nos avergonzó a todos como actores”, reiteró.

“Por lo general antes de una escena cuando alguien va a morir, te tienes que preparar. Pero le decía a Caoilinn, ‘dame tu mirada mas triste y asustada’, y en una sola toma le resulto perfecto. Yo quedé como ‘Okay, eso es perfecto"”, afirmó.

Pre-pandemia

En la misma conferencia, el director habló sobre cómo fue el rodaje de la cinta, el cual alcanzó a escapar por poco de la pandemia, no así la post-producción.

“Se nos informó que producto del covid-19 habría que restringir el proceso de postproducción, y que, según las primeras informaciones, el virus era riesgoso solo para la gente mayor. Me sentí aliviado, hasta que entendí que yo ya calificaba en esa categoría”, aseguró el intérprete de 59 años.

Asimismo, también habló sobre la historia apocalíptica que se muestra. “La historia, situada en un tiempo futuro, muestra lo que los seres humanos somos capaces de hacerle a la humanidad. Y a juzgar por nuestro comportamiento de los últimos 30 años con el planeta, no resultaría inconcedible que lo arruinemos”, agregó.