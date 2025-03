Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Meryl Streep y Martin Short, reconocidos actores de la serie de Disney+, 'Only Murders in the Building', podrían haber llevado su romance ficticio a la vida real. Después de 40 años de matrimonio con Don Gummer, Streep anunció en 2023 que estaba separada desde 2017, lo que coincidió con rumores de una relación con Short. Durante la promoción de la serie en 2024, se les vio tomados de la mano, generando especulaciones sobre su relación, que se intensificaron al ser vistos juntos en varias ocasiones. Aunque ninguno ha confirmado ni desmentido, fuentes aseguran que llevan más de un año juntos y que Streep se habría enamorado de Short por ser un caballero que la hace reír.