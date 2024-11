A través de sus redes sociales, la cantante Karol G, respondió a las críticas por la letra de su nueva canción, junto a conocidos cantantes.

Se trata de la canción, “+57”, que la intérprete habría lanzado hace solo cuatro días, por todas las plataformas, junto a la participación de Feid, Maluma, J Balvin, DFZM, Ryan Castro y Blessd.

Fue en aquellos mismo medios, que muchas personas criticaron su letra, y han interpretado ciertos fragmentos, como una sexualización de menores.

Críticas a la letra de “+57”

“Una canción que encapsula prácticamente todo lo que tiene cagado en problemas a Medellín”… “Lo bueno es que ahora con esto la gente está reflexionando lo que escucha en realidad”… “Droga, infidelidad, alcohol, que mal te veo Colombia”, son solo algunos de las respuestas de los usuarios en su video de YouTube.

Pero, no solo existieron comentarios en contra de los intérpretes, desde lo usuarios, sino que también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes emitieron un comunicado tras el lanzamiento de la canción.

En el video publicado en X, detalla que “+57”, es un riesgo para los niños y niñas y que “no contribuye a nuestra lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Al contrario, este tipo de contenido solo refuerza la sexualización de la infancia en nuestro país”, se detalla.

#BienestarFamiliar |🚫 Rechazamos música como +57 porque no contribuye a nuestra lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Al contrario, este tipo de contenido solo refuerza la sexualización de la infancia en nuestro país. Aquí te contamos más. pic.twitter.com/3Qi6o44I4C — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) November 10, 2024

Respuesta de Karol G por nueva canción

Debido a la avalancha de malos comentarios, Karol G, a través de su cuenta de Instagram, publicó un mensaje en respuesta, detallando que todo lo habrían sacado de contexto.

“Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”, inicia su comunicado.

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado…”, continúa.

A ello complementa: “En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a brillar a mi gente…Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho que aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón“.

Al finalizar su mensaje, da las gracias a sus fanáticos y a los artistas que colaboraron con “+57”, los cuales, no dudaron en compartir un mensaje por sus respectivas cuentas, en apoyo de la cantante colombiana.

“Mi reina, vamos vamos”, publicó Feid. Mientras que J Balvin: “Reina acá estamos con voz. Nos haz dado tantas glorias que esto no quita tu grandeza, además el tema es nuestro, así que aquí estamos incondicional”, añadió.