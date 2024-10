En Instagram o TikTok es común ver recomendaciones, tips o consejos para la vida hechos por los propios usuarios. Pero también hay artistas que realizan una recomendación a su público. Es el caso de la cantante Karol G, que aconsejó a sus “bichotas” hace un par de años.

La artista colombiana, conocida por canciones como “200 copas”, ha demostrado en sus letras, un mensaje de empoderamiento que no distingue edades y contextos, transformándose en una de las intérpretes con mayor éxito en la actualidad.

Asimismo la nacida en Antioquia, Colombia, escribió en 2022, en su Instagram que “me estoy leyendo este libro: Mujeres que corren con los lobos. Y wow, wow, wow. Listas para el próximo nivel, bichotas”.

Por eso el libro escrito por la psicóloga Clarissa Pinkola Estés, “Mujeres que corren con los lobos”, publicado en 1989, es un libro que marca un antes y un después en la vida de Karol G.

¿Qué opina Karol G sobre “Mujeres que corren con los lobos”?

Al comienzo de su carrera, cuando era solamente una artista con sueños de triunfar, la “bichota” citaba en cada entrevista que concedía, este libro que lleva en su portada a dos mujeres corriendo descalzas.

“Ahora que estoy leyendo un libro llamado Mujeres que corren con los lobos he entendido mucho el despertar que tuve después de muchos años”, afirmó Karol en 2022 en una entrevista para Vogue México.

En la conversación con la revista de moda, la colombiana explicó que el significado del libro le permitió evolucionar artísticamente y asimilar parte de su personalidad que permanecía oculta. “Cuando empecé cuidaba mucho que como mujer no podía cruzar ciertas líneas o no podía hablar de ciertos temas, o expresarme de cierta manera. A veces escribía una canción que contaba un momento íntimo que tuve con una persona y se quedaba guardada porque no estaba bien visto que yo dijera lo rico que me lo hizo, lo que me gustó o cómo me besó”, dijo.

“Antes, las mujeres escuchábamos las canciones de los hombres y teníamos que acomodarlas a cómo las diríamos nosotras, pero ahora ya no. Ahora hay mujeres que expresamos lo que sentimos”, señaló la “bichota” al medio mexicano.

Lo que dice el libro que inspiró a Karol G

“Las lágrimas son un río que nos lleva a alguna parte”, afirma Clarissa Pinkola Estés, a través de “Mujeres que corren…”, que cuenta que vivir una desilusión o una pérdida permite aventurarse en los procesos vitales.

Al respecto, la autora describe el poder curativo del llanto, que “abre las cerraduras y los pestillos de los secretos” que una mujer lleva en su interior y la transporta hacia “un lugar nuevo y mejor”, citó La Tercera.

Según la propuesta de Pinkola, la naturaleza rige los ciclos de nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento, que se encuentra presente en la vida de todas las mujeres.

Así las cosas, para comprender el libro de Clarissa Pinkola Estés, es necesario explorar el concepto de mujer salvaje y cómo ha sido reprimida a través de las décadas, consigna una nota de El País de España.

El medio indica que la autora ocupa la narración de mitos y cuentos de hadas, para reflejar una “fuerza instintiva y poderosa que habita dentro de cada mujer”.

Igualmente en la publicación, se profundiza que la mujer perdió una sabiduría ancestral y que ante los roles sociales impuestos, es necesario que vuelva a “reconectar con su esencia salvaje”.

¿Quiénes recomiendan leerlo?

Con los años este libro adquirió el status de culto, sostienen la mayoría de los especialistas. Incluso el libro es recomendado por la actriz de Harry Potter, Emma Watson, quien es una reconocida feminista.

Sobre el libro, Emma expresó en el año 2016 que “cuando Mujeres que corren con los lobos fue publicado, creó furor con la idea del tipo de mujer salvaje y cómo las mujeres perdemos nuestra conexión con nuestro yo natural e institivo”.

En cuando a su trascendencia, el libro inspiró obras de teatro y múltiples debates, puesto que plantea la experiencia de ser mujer en el mundo.

Ximena Vera, quien es una directora teatral, explicó a el periódico español El Mundo que la obra que montó basada en el libro de Pinkola, es “una referencia para muchas mujeres. A partir del arquetipo de la mujer salvaje, que es la mujer sana, libre, en contacto con su creatividad y con su inteligencia instintiva”.

A juicio del psicoanalista y doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Luciano Lutereau, se trata de un ensayo con un estilo único y repasa un capítulo en especial. “Es notable el capítulo en que se recrea el relato de Barba Azul, para situar cómo la mujer lleva en sí misma una fuerza (viril) que atenta contra su propia esencia, la de la curiosidad salvaje”, indica en su seminario “Psicoanálisis de la autoayuda”.

“Esto es interesante, el restablecimiento del conflicto como motor del desarrollo personal, mucho más que la identificación con un ideal”, finaliza.