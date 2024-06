Esta semana, el príncipe William entregó una alentadora actualización sobre la salud de su esposa, Kate Middleton, en medio de su tratamiento preventivo de quimioterapia por cáncer.

Desde que se conoció su diagnóstico en marzo, la información sobre su estado ha sido limitada, pero durante las conmemoraciones del 80 aniversario del Día D en Portsmouth, el heredero al trono británico dio declaraciones sobre la salud de su esposa.

William asistió al evento junto a políticos del Reino Unido y veteranos, en compañía del rey Carlos III y la reina Camilla. Tras ofrecer un discurso, el príncipe de Gales se tomó un momento para conversar con los asistentes, entre ellos un veterano que le preguntó por Kate.

“Iba a preguntarle si su esposa estaba mejorando”, dijo el hombre, a lo que William respondió: “Sí… le habría encantado estar aquí hoy”. También mencionó que Kate había recordado que su abuela sirvió en Bletchley, lo que habría sido significativo en el contexto del evento.

‘She would’ve loved to be here today’

The Prince of Wales speaking when asked about The Princess of Wales 🤍 pic.twitter.com/JP3J4Jfj5I

— Imperial Material ♚ (@royalistinusa) June 5, 2024