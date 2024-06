Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Lady Colin Campbell, biógrafa de Lady Di, indicó en una reciente entrevista que Kate Middleton está "muy enferma" y que el tratamiento que está recibiendo es agotador, por lo que la princesa de Gales debe reservarse para recuperarse y cuidar de sus tres hijos pequeños. Según Campbell, Middleton no podrá retomar sus actividades públicas este año debido a su estado de salud, el cual no le permite estar activa. Por su parte, el Palacio de Kensington había anunciado previamente que Kate no estaba habilitada para hacer apariciones públicas y que dependerá del avance de su tratamiento si podrá hacerlo antes de fin de año.