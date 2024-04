La artista nacional se sinceró en conversación con Pamela Díaz, quien le realizó bastantes preguntas sin filtro a la voz de "Ya no se trata de ti".

Fran Valenzuela fue la última invitada al programa de Pamela Díaz en Youtube: Sin Editar. En la instancia de diálogo, la cantante se sinceró sobre su actual estado sentimental.

Hay que recordar que hace no mucho tiempo atrás, rumores y especulaciones en el mundo del espectáculo señalaban una posible relación entre la intérprete de Qué sería y el periodista Daniel Matamala.

En conversación con Díaz, Valenzuela tuvo que responder una pregunta que la puso entre la espada y la pared: “¿Estás soltera, casada, divorciada?, ¿disponible, no disponible?”

Fran Valenzuela confirma estar en una relación

Tras un momento en silencio, la cantautora respondió la duda que muchos querían disipar: “Estoy… No soltera, no disponible (…), hasta recientemente estuve, pero ya no estoy”.

“Ah, hace poco… Pero, ¿bien?”, le consultó Pamela a Francisca, quien le contestó positivamente, asegurándole estar “bien, feliz y contenta”.

A fines del año pasado, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, fue quien sembró las especulaciones respecto a un vínculo amoroso entre la artista chilena y el comunicador de Chilevisión.

Según recoge Publimetro, Gutiérrez expresó que Valenzuela “pasa mucho tiempo afuera (del país), pero siempre ha tenido su departamento acá; siempre tiene su base en Chile”.

En la misma línea, la reportera agregó que Matamala “vive en el mismo sector. Hay mucha gente que los ha visto paseando por el parque juntos, y además no pasan piola”.