Hay cierta parte de la población mundial que tiene la vida resuelta. De hecho, son varias las personalidades y artistas que ganan miles de dólares mientras lees este artículo. Algunos famosos, trabajaron tanto que hoy prefieren donar su herencia o imponer condiciones insólitas a sus herederos.

Este es el caso del exjugador de la NBA Shaquille O’Neal, que jugó durante 19 años en la mejor liga de basquétbol, pero que una vez retirado, incursionó en los locales de comida rápida desde la pizzería Papa John’s hasta Auntie Annie’s Pretzels. Y contra todo pronóstico, el gigante de 2,16 metros de altura, es merecedor de una enorme fortuna que lo tiene ganando 25 millones de dólares al año.

Sin embargo, la leyenda de la NBA, ha confirmado que no le dejará nada a sus retoños porque el multimillonario es él.

De esta forma, no son pocos los famosos que siguiendo la opinión de Shaq, dejarán sin privilegios a sus hijos una vez que hayan fallecido.

Revisemos a continuación la lista de famosos quienes no dejaran nada a sus hijos.

Shaquille O’Neal

El expívot de Los Angeles Lakers, no deja beneficio a la duda, y se convirtió junto a Michael Jordan uno de los deportistas más exitosos una vez retirado. Al contrario de sus colegas que caen en bancarrota, por no saber qué hacer con tanto dinero, Shaq ideó un plan de inversiones, luego que derrochara su fortuna en autos de lujo y joyas.

Primero, hay que mencionar que tuvo suerte, puesto que empezó a invertir su 75% de sueldo como jugador en empresas emergentes, una de ellas, fue Google, cuando apenas era una compañía que empezaba a facturar. Y poco a poco, O’Neal demostró un gran olfato para los negocios, lo que le permitió construir una fortuna cercana a los 400 millones de dólares.

En ese sentido, el también actor habló fuerte y claro sobre el futuro que les depara a sus hijos Shareef, Shaqirl, Me’arah, Myles, Taahirah y Amira. “Mis hijos son mayores ahora. Se enojaron conmigo; yo no estoy realmente molesto con ellos, pero no entienden. Les digo todo el tiempo que no somos ricos, que yo soy rico”, indicó en el podcast Earn Your Leisure.

Ahora bien, fiel a su estilo reconoció que la única manera de que puedan acceder a su dinero es presentarles un plan de negocios o estudiar un carrera universitaria.

Mila Kunis y Ashton Kutcher

La pareja de actores fue categórica al apuntar que sus hijos, Dimitri, de 6 años, y Wyatt de 8, no verán parte de su fortuna que se presume llega a 300 millones de dólares. A pesar de ello, el actor detalló en el podcast de Dax Shepard, Armchair expert, que a su corta edad, sus hijos no son conscientes de la vida privilegiada que llevan. “Nunca lo sabrán, porque es el único tipo de vida que conocen”, admitió en el espacio.

Eso sí, la esperanza no está perdida, porque espera que ellos puedan salir adelante, bajo sus propios términos. “Cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen por esperar una herencia”.

Por su lado, Mila Kunis sostuvo al medio E! News en 2021 que la principal motivación para establecer este límite es que sus hijos sean personas de provecho: “Espero que mis hijos sean personas con recursos que puedan ser contribuyentes a la sociedad. Todo lo demás es lujo”.

Karl Lagerfeld

Si bien el diseñador alemán falleció en 2019, por motivo de un fulminante cáncer de páncreas, la cuestión de su fortuna todavía sigue siendo una gran interrogante. Resulta que el diseñador de Chanel no tuvo herederos ni menos mantenía lazos familiares cercanos. Por ello, parte de los 200 millones de euros de fortuna, beneficiaría a un grupo selecto, entre ellos, su íntimo amigo, Baptiste Giabiconi; su guardaespaldas, Sébastien Jondeau; su ahijado y Francois Caçote, la cuidadora de su gato Choupette.

Y por supuesto, sin exagerar, Choupette es la beneficiaria de su última voluntad, ya que un lío judicial impide que sea repartido la herencia del modisto.

Mientras tanto, la gata quien es una cotizada influencer, es la única que disfruta de las bondades dejadas por su amadísimo dueño, que dejó instrucciones para que el animal tuviera las 24 horas, guardaespaldas, cuidadora personal, veterinaria y un cocinero que le prepara caviar.

Ya en junio de 2021, Caçote expresó que Choupette estaba contenta viviendo en París: “Ella es feliz. Y me digo a mí mismo que si Monsieur nos ve desde arriba, puede estar feliz porque esto es justo lo que quería para Choupette”, recogió el diario español ABC.

Daniel Craig

Craig, que personificó a James Bond en cinco películas, no tiene problemas en admitir que no le gusta la idea de dejarle 160 millones de dólares a sus hijos, una vez que deje de existir. “No quiero dejar grandes sumas a la siguiente generación. Creo que las herencias son bastante desagradables”, afirmó en 2021 a la revista británica Candis Magazine. Para más remate, el actor que da vida a Benoit Blanc, ha dicho de forma tajante que no sería apropiado. “Mi filosofía es deshacerme de ella (su fortuna) o regalarla antes de morir”, afirmó en 2020.

No obstante, en caso de retractarse, la fortuna se dividiría entre Ella, la hija que tuvo con su exesposa Fiona Loudon, con quien estuvo casado desde 1992 a 1994. Además, de la hija pequeña que tuvo con su actual pareja Rachel Weisz, que nació en 2018.

Cabe mencionar que Weisz, también tiene un hijo llamado Henry, que nació de su anterior relación con el director Darren Aronofsky.

Gordon Ramsay

Quizás la decisión de Gordon Ramsay no toma de sorpresa a nadie, ya que el chef suele expresar que todo lo que tiene ahora es debido al fruto de su esfuerzo, desde que empezó a lavar platos y luego escaló hasta ser dueño de varios restaurantes.

Por lo mismo, el conductor de MasterChef defiende con uñas y dientes que sus cinco hijos no se han ganado el derecho de disfrutar los lujos que conlleva tener cerca de US$78 millones. Incluso, señaló en una entrevista que ellos no viajan en primera clase. “No se sientan con nosotros en primera clase cuando viajamos. No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso”, sostuvo al diario The Telegraph.

Sobre todo admite sin tapujos que no dejará nada a sus hijos, que han demostrado que el apellido Ramsay no se lleva a la ligera. Aunque se encuentran lejos de ganar el dinero de su famoso padre, por ejemplo, su hija Megan estudió psicología en la universidad.

Sting

Una celebridad que expresó que no cambiaría de opinión sobre dejarle parte de su fortuna de 300 millones de dólares es el cantante Sting. El ex frontman de The Police aclaró que sus seis hijos no verán ningún billete después que muera.

“No quiero dejarles fondos fiduciarios que son un lastre alrededor de sus cuellos. Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben, y rara vez me piden algo, lo cual respeto y aprecio”, recogió el diario argentino La Nación.

Es más, en una entrevista con la Revista People defendió que estaba muy seguro de la decisión. “Mis hijos son ferozmente independientes. No están sentados allí esperando una limosna en absoluto, y no me gustaría robarles esa aventura: ganarse la vida”, reflexionó Sting.

Además mencionó que tener una aspiración “es una cosa maravillosa y difícil de hacer. Así que no les he prometido nada. Obviamente los ayudaré si están en problemas, pero no están esperando una limosna. Son demasiado independientes”.