"La verdad, sí me espanté. Estaba temblando, quería llorar un poco. Pero, al mismo tiempo, me dije 'no mames, es mi primera gran historia en Estados Unidos'"

Era su primer año en Estados Unidos, procedente de México. Adam Sandler demandó a un joven cuyo periplo legal se hizo viral, por obvias razones.

De todos es conocido que los actores o actrices tienen periodos de mala racha en sus producciones. Por lo tanto, recuperar las ganancias de una puesta en escena fallida, es la consigna de sus compañías.

Otro de los objetivos es combatir la piratería e interponer demandas para lograr captar la mayor parte de fondos invertidos en los filmes.

En este escrito no se pone en duda lo perjudicial e ilegal que son los servicios piratas en la web, pero el protagonista de esta historia quiso contarla con todos los detalles para no quedar como una persona que iba en contra de las leyes.

Decir “No a la piratería”, en algunos casos, pasa de un aspecto moral, a la diferencia entre la ruina o la cárcel, al menos en territorio estadounidense.

Un paquete no pedido: una demanda en progreso

André Torres Prince, tenía a penas un año de haber llegado a Estados Unidos, con el sueño de todo latino por crecer en ese país.

Un día, al llegar del colegio, recibió un paquete inesperado, con cientos de hojas. Cuando se percató del escrito enviado por su compañía de internet, pero que contenía una demanda a lo grande, en el sentido negativo del término.

“Me di cuenta que era una demanda a nivel federal por parte de Cobbler LLC, por haber descargado una película de Adam Sandler, de la cual no hizo mucho dinero”.

Se trata de la película The Cobbler (2014), cuya sinopsis resume a un hombre con empresa de calzado neoyorquina, que ha pertenecido a su familia por generaciones. Sin embargo, su hartazgo por el tema y el encuentro de una reliquia lo hace tomar un camino impensado, eso sí, poniéndose en los zapatos de otras personas.

El filme un tanto filosófico, obtuvo en rottentomatoes.com 10% de los críticos y un 36% del público.

“Por un chingo de días no pude ni dormir. Yo dije: ‘no, a lo mejor esto es mentira"”. No lo era. Venía un problema mayor para su vida.

Adam Sandler demandó a joven: “Se me vino el mundo, quería llorar”

Citado en una corte federal, tras una nueva notificación, a André Torres no le quedó más remedio que comparecer con un abogado público, quien le explicó la situación y quien también supo, por medio del acusado, que éste no había descargado ningún contenido de su celular.

“Yo estaba sudando, tenía un chingo de miedo. Salí de la escuela y me dirigí a donde iba a ser la cita con el abogado que me demandaba y mi abogado público”, explica en su cuenta de TikTok, cuyo video ya sobrepasa los 9 millones de reproducciones.

Torres, el joven a quien Adam Sandler demandó, supo que la situación iba en serio a nivel federal y su representante legal le explicó el trasfondo de la querella.

“Mi abogado me explicó que había descargado películas y que la compañía Cobbler LLC, que es de Adam Sandler, como en esa película él no ganó dinero, se estaba enfocando en la gente que estaba descargando la película ilegalmente para poder recuperar lo más de dinero posible”.

El joven se aferró al hecho de que en la página de descarga, los usuarios de iOS no pueden realizarlas; sólo los de Android, por lo que negó haber sido el autor de la ilegalidad.

No obstante, el abogado de Sandler tenía, desafortunadamente para el demandado, las pruebas para perjudicarlo.

“Me trajo una hoja de 150 películas descargadas”

Amparándose en su inocencia, André Torres continuaba negando en la corte federal, su responsabilidad en la descarga ilegal de la película de Adam Sandler, sin embargo, el remezón vino poco después.

La parte acusadora se ausentó para luego presentarle un listado de más de un centenar de películas, incluso de otras compañías, desde su dirección IP.

“Cuando regresó, me trajo una hoja como de 150 películas que mi hermano había descargado en su pinche celular. Había hasta de las pinches Tortugas Ninjas. Estaba la de Magic Mike, estaba la de… los pinches Pingüinos de Madagascar (incluida la de Sandler)”.

La amenaza fue tal, que podían avisarle a las otras compañías productoras, lo que le significaría posibles nuevas demandas en su contra, por ser el contratante del servicio de internet, aunque su hermano menor el de las descargas ilegales desde su celular.

“Y me dijeron: ‘Mira, tienes de dos, o peleamos, llegamos a un acuerdo, o esto sigue y yo le puedo avisar a las demás compañías’. Pues yo tenía 20 años. La verdad, sí me espanté. Estaba temblando, quería llorar un poco. Pero, al mismo tiempo, me dije ‘no mames, es mi primera gran historia en Estados Unidos"”.

Adam Sandler demandó a joven: la negociación en medio de la agonía

Su abogado defensor le puso las cartas sobre la mesa. En cualquiera de los casos, el panorama era de película… de terror, para cualquier demandado por una compañía gigante.

“Me dice, ‘si ganamos, aún así sales perdiendo porque me tienes que pagar una tarifa a mí y también tienes que pagar una penalidad al abogado de ellos. Y si perdemos, pues te puede tocar de 8 a 12 años de cárcel y pagar una multa entre 100 a 250 mil dólares, si te hallan culpable’. Imagínate cómo se me vino el mundo encima en esos segundos”.

Su defensa personal era que las descargas no fueron suyas, pero el contrato figuraba a su nombre. Entre la negación y las negociaciones, llegaron, por fin, a una salida rápida. Esto, incluía un pago inmediato, en el lugar, para dejar sin efecto la demanda.

“Llegamos a un acuerdo que me dejaban ir, y que ya no iban a poner nada a mi nombre (demandar), si les daba 3 mil dólares (2 millones 840 mil pesos chilenos) en ese momento”.

Evidentemente al joven que Adam Sandler demandó, le vino bien el acuerdo, debido a lo que arriesgaba, de seguir peleando por limpiar su nombre. Para resolver el pago, incluyó al principal responsable de la crisis legal que atravesaba en esos momentos.

“Pues total, le marqué a mis dos hermanos y les dije: ‘hey, no mamen, por su pinche culpa estoy aquí. Mándenme 1000 (dólares) cada quien. Al final yo puse otros mil y firmé un acuerdo donde me quitaban de la lista negra y no iba a quedar ningún récord federal en mi historial”

A André Torres le quedó clara más de una cosa: la piratería puede meterte en enormes problemas y, lo más importante, ya que tienes claro lo primero, “Aguas a quien le pasan la contraseña de su modem, porque todo lo que se descarga son 100% responsables”.