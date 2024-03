La actriz de Marvel, Olivia Munn, reveló a través de su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama. El rostro de X-Men: Apocalipsis publicó la noticia junto a una fotografía de ella en un recinto médico.

“Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartir esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje, escribió Munn en el pie de la imagen. En el mismo posteo, Olivia compartió una carta donde relata cómo fue su viaje descubriendo que padecía la afección.

“En febrero de 2023, en un esfuerzo por ser proactiva con mi salud, me sometí a una prueba genética que verifica 90 genes diferentes relacionados con el cáncer. Di negativo en todas, incluyendo BRCA (el gen más conocido de cáncer de mama)”, señaló la intérprete.

Olivia Munn revela diagnóstico de cáncer de mama

“Dos meses después me diagnosticaron cáncer de mama. En los últimos diez meses he tenido cuatro cirugías, tantos días pasados en cama que ni siquiera puedo contar, y he aprendido más sobre cáncer, tratamiento del cáncer y hormonas de lo que jamás habría imaginado”, continúa su escrito.

“No habría encontrado mi cáncer hasta dentro de otro año, en mi próxima mamografía programada, a no ser por mi ginecóloga, la Dra. Thais Aliabadi, que decidió calcular mi puntuación de ‘Evaluación de Riesgo de Cáncer de Mama’. El hecho de que lo hiciera salvó mi vida“, añadió Munn.

Olivia prosigue su relato contando que su doctora descubrió que su riesgo de cáncer de mama, de por vida, era del 37%. Fue por ello que la actriz debió realizarse una resonancia magnética, después una ecografía y, posteriormente, una biopsia.

“La biopsia mostró que tenía cáncer luminal B en ambos senos. El luminal B es un cáncer agresivo y de rápido movimiento. 30 días después de esa biopsia, me sometí a una mastectomía doble“, confesó el rostro de Iron Man 2.

“Pasé de sentirme completamente bien un día, a despertar en una cama de hospital después de una cirugía de 10 horas al día siguiente. Soy afortunada. Lo detectamos a tiempo suficiente para tener opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que pueda enfrentar esto algún día“, expresó Olivia.