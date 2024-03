La ex participante del reality aprovechó de advertir a sus seguidores en redes sociales tras el robo.

A través de su cuenta de Instagram, la querida “Soa Moni” de Gran Hermano, Mónica Ramos, acusó que fue víctima de un robo este fin de semana.

La ex participante del reality de CHV compartió un video con un texto donde escribió: “Hoy me robaron mi bolso. Comparto esto para que sepan que no llamo a nadie para pedir dinero u otras cosas. Gracias por su comprensión”.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios consultándole sobre el hecho delictual del que fue víctima, donde explicó que se encontraba en buen estado y que había tomado las acciones legales correspondientes.

“Ya hice los trámites correspondientes. Lo importante es que estoy bien. Cariños”, le respondió a una seguidora en la misma publicación.

Hasta el momento, Mónica Ramos no ha entregado mayores detalles del hecho, ni novedades respecto a la denuncia.

Casting para la segunda temporada de Gran Hermano

A través de sus redes sociales este jueves, el canal publicó la guía de cómo postular a la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

“¡Vuelve Gran Hermano a las pantallas de Chilevisión!. Nuevas historias, amores y conflictos llegarán en una segunda temporada del reality más famoso del mundo. ¿QUIERES SER PARTE? Revisa esta guía paso a paso para saber cómo postular al casting de Gran Hermano Chile”, versa la publicación.

A ello agregaron los requisitos para postular al nuevo reality de CHV. El primer paso es completar la ficha de postulación y luego subir tres fotografías.

Posteriormente, el postulante debe grabar un video explicando por qué debe ser elegido para ingresar a la casa. De momento el canal no se ha referido a si se grabará nuevamente en Argentina, como la temporada anterior.

Finalmente, se deben contestar unas preguntas, como por ejemplo ¿cómo te desenvuelves socialmente? y ¿Con qué personaje de Reality Show te identificas?, todo esto en el formulario de postulación disponible en este link.