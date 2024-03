La semana recién pasada, en medio del Festival de Viña, Canal 13 anunció que su animadora insigne, Tonka Tomicic, dejaba la estación tras más de una década.

En ese entonces atribuyeron la decisión de la conductora de televisión al fin del contrato pactado entre ambas partes, no obstante, ahora Ricardo Cantín, uno de los mejores amigos de la animadora, afirmó que su salida se debe a nuevos proyectos.

“Ella lo veía venir porque ella tomó finalmente la decisión de no aceptar la oferta de Canal 13, porque tengo entendido que tiene proyectos más interesantes, donde ella puede estar mejor, más libre, haciendo cosas que le gustan y no congelada en pantalla”, aseguró el ex panelista de televisión.

El hombre al que visitó la animadora hace una semana en Aysén, donde se encuentra radicado desde su salida de la televisión, según se pudo ver en sus redes en sociales, además añadió: “Yo no sé los detalles de esos proyectos, pedí que no me los contara para que resulten”, aseguró al programa “Qué te lo digo”.