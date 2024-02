¿Quién es Sahar Sonia? La influencer con la que Peso Pluma le habría sido infiel a Nicki Nicole

Este martes, la cantante argentina, Nicki Nicole, confirmó su quiebre con Peso Pluma luego de que se viralizara un video de él tomado de la mano de otra mujer, posterior al Super Bowl en un casino en Las Vegas.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy“, publicó, después, la trasandina en sus historias de Instagram.

Tras la polémica, en redes sociales se ha masificado un nombre, al que usuarios han apuntado como la culpable de la ruptura y coprotagonista del video viralizado del mexicano: Sahar Sonia.

¿Quién es Sahar Sonia? La mujer con la que Peso Pluma habría sido infiel

Sahar Sonia es una influencer. En Instagram, la joven cuenta con más de 50 mil seguidores. Pero, ¿por qué se sospecha que ella sería la mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole?

Se han masificado ciertas coincidencias físicas entre ella y la persona de la grabación difundida. Además, según detalla Mega, la creadora de contenido compartió en sus redes una serie de fotos con la misma cartera que puede apreciarse en el registro con el cantante.

Por otro lado, posterior a la gran polémica, Sahar compartió un enigmático mensaje en sus historias: “No crean todo lo que escuchen en los medios. Siempre hay dos versiones de una historia“.

Luego de que el escándalo estallara y que se masificara su nombre y cuenta por las redes, miles de cibernautas acudieron a su perfil para dejarle comentarios al respecto. Tras ello, la modelo limitó los comentarios en sus publicaciones.

Cabe recordar que Nicki eliminó de Instagram todas las fotografías que tenía junto a Peso Pluma. Por ahora, además, el mexicano no se ha referido ni al video ni al quiebre con la cantante.