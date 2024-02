Luego de varios rumores nacidos a partir del registro viralizado en redes, la cantante argentina, Nicki Nicole, reveló que puso fin a su relación con el artista Peso Pluma.

En sus plataformas, por medio de un texto, la mujer detrás de “Wapo traketero” compartió: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta”, lanzó de entrada.

“Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, dijo, dejando entrever que terminó su relación con el cantante detrás de “Bellakeo”.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, reveló, haciendo referencia a que supo de la infidelidad del artista cuando vio el video que circula en redes sociales.

El video de Peso Pluma que evidenció infidelidad

Fue después del Super Bowl de este domingo, que el cantante mexicano fue captado en uno de los tantos casinos de Las Vegas junto a su equipo de seguridad y una joven mujer que evidentemente no era su pareja, Nicki Nicole.

Tal como consta en el registro revelado por sus seguidores, quienes lo grabaron con la intención de pedirle una foto, Peso Pluma se paseaba de la mano con la mencionada mujer, momento en que sus guardaespaldas pidieron dejar de grabar.

Sin embargo, el registro rápidamente se viralizó en internet, donde llegó hasta la cantante argentina. Así, su primera medida fue eliminar todas sus fotografías juntos en sus redes. Lo que luego dio paso a su mencionada declaración.

Por el momento, Peso Pluma no se ha referido ni al registro viralizado, ni al quiebre con Nicki Nicole.