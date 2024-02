La influencer explicó que no estaba enterada de la relación del cantante y que no sabe quién es Nicki Nicole.

Hace pocos instantes Sahar Sonia publicó un video en redes donde habla de su salida con Peso Pluma en el Super Bowl, que detonó en una infidelidad hacia la cantante argentina Nicki Nicole.

La influencer, que fue la tercera en la relación, había escrito anteriormente en una historia de Instagram: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia“. Pero ahora, explicó un poco más la situación.

De ser cierta su versión, esto daría un giro a la historia, puesto que asegura que no estaba al tanto de la relación de Peso Pluma y que tampoco conocía a Nicki Nicole, dijo en el video.

“Hola a todos, me llamo Sahar, soy una influencer de Los Ángeles (California). Quiero hablar de lo que está pasando: creo que toda esta historia es desproporcionada“, planteó inicialmente.

“Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española (o latina), no me manejo sobre noticias en español, no conocía su vida personal ni su relación. No sé quién es ella“, aseguró.

Asimismo, la influencer pidió que se detengan los malos comentarios. “Sólo pido que paren el bullying porque como la persona que soy no tenía malas intenciones de romper la relación o algo como eso“, aclaró.

Finalmente, Sahar dijo que eso es todo lo que tiene que decir por el momento. Recordemos que la infidelidad de Peso Pluma se conoció después del Super Bowl, cuando se viralizó un video de él caminando de la mano junto a esta influencer.

Horas después, Nicki Nicole, que fue su pareja hasta ese momento, confirmó que los rumores eran ciertos y dijo: “me enteré igual que ustedes”, por las redes sociales. Peso Pluma por su parte, no ha emitido comentarios.