La guerra entre los fans de Taylor Swift y el rapero Kanye West volvió a resurgir este año luego del lanzamiento del nuevo álbum del artista, donde mencionó nuevamente a la cantante. Ahora, Kanye rompió el silencio y aseguró a los ‘Swifties’ que no es su enemigo.

La polémica se desató tras el estreno de la canción Carnival, donde el músico, que también se hace llamar “Ye”, cantó: “I made six Taylor Swift (Ha). Since I had the Rollie on the wrist (Ha). I’m the new Jesus, b*tch (Ha), I turn water to crist (Ha)”.

En español, la letra se traduce a: “Hice seis Taylor Swift // Desde que tenía el Rollie en la muñeca // Soy el nuevo Jesús, p*rra // convierto agua en Cristo”.

Estas declaraciones si bien no provocaron reacción por parte de Swift, sí enfurecieron a sus fans, quienes arremetieron contra Ye inventando rumores y tratando de boicotear su nuevo lanzamiento.

Por ejemplo, el fin de semana del Super Bowl corrieron rumores de que Taylor Swift habría sacado a Kanye West del estadio, que él quería opacar su presencia y también circulaba en redes una campaña para quitar las canciones de Ye de las listas de éxitos y posicionar las de Beyonce, que recientemente también lanzó nueva música.

Kanye West se dirige a los fans de Taylor Swift

Antes esta avalancha de problemas, el músico emitió una declaración en su cuenta de Instagram, donde al parecer busca zanjar la rivalidad que ha tenido con los Swifties durante más de una década.

“Cuando dije ‘soy el nuevo Jesús, perra’, no estaba pensando en Taylor Swift. Eso fue una línea antes, pero aprecio la promoción gratis. (…) Este álbum realmente es muy positivo y divertido”, planteó refiriéndose a la nueva mención a Taylor.

Asimismo, se refirió a los conflictos que ha tenido en los últimos años. “El año pasado fue un desafío increíble para mí, mi esposa, mis hijos, amigos y familia. Me han prohibido la entrada a hoteles, expulsado de empresas e incluso no me permiten comer en algunos restaurantes”, reveló.

Tras este contexto, se dirigió directamente a los fans de la artista y recordó los momentos en los que inclusó apoyó a Swift: “Recuerden que estaba del lado de Taylor cuando Scooter compró sus másters a sus espaldas“.

“Ella y Beyonce son grandes inspiraciones para todos los músicos, siempre destacamos como ambas venden tour y películas. Además, estoy seguro de que he sido mucho más útil para la carrera de Taylor Swift que perjudicial. A todos los fans de Taylor Swift, no soy su enemigo, aunque tampoco soy su amigo“, sentenció.

Sobre los supuestos sucesos del Super Bowl, dijo que “no me echaron, dejamos nuestros asientos para ir a ver a algunos amigos. Mi esposa nunca había ido a un Super Bowl así que queríamos pasar un momento agradable y tuvimos un día muy divertido”, acotó.

Finalmente, cerró con una reflexión hacia la prensa: “los medios controlan la narrativa, pero el pueblo habló“.

¿Por qué Kanye West tiene problemas con los Swifties?

Recordemos que la disputa entre los Swifties y Kanye West se remonta al 2009, hace más de una década, cuando el rapero subió al escenario de los Video Music Awards para interrumpir a Taylor Swift mientras recibía un premio.

Allí, le quitó el micrófono y manifestó que era Beyonce quien tenía que recibir aquel premio y no ella. Para entonces, Taylor Swift tenía sólo 20 años y acababa de sacar su segundo álbum Fearless.

En ese momento, Taylor no emitió muchos comentarios al respecto, más que decir que no había entendido tal reacción. Sin embargo, en 2017 finalmente se defendió, luego de que Kanye West la mencionara en su single Famous, asegurando que había sido él quien la hizo famosa.

En esa canción, no solo mencionó a la cantante, sino que además la incluyó en el video musical de esta. Eso sí, no era ella, sino una réplica de cera idéntica, acostada sin ropa en una cama junto a otros personajes famosos del momento como Donald Trump, Kim Kardashian y el propio Kanye West.

Después de este episodio, la cancante recibió mucho odio, por lo que desapareció del ojo público por un tiempo hasta que regresó con su álbum Reputation, donde si bien no mencionó explicitamente a Ye, se presume que su hit Look What You Made Me Do está inspirado en los hechos que ocurrieron posteriormente al lanzamiento de Famous.