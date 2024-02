Este sábado se lanzó la nueva colaboración entre Kanye West y Ty Dolla $ign titulada “Carnival”. Para sorpresa de quienes la escucharon, en uno de los versos este volvió a mencionar a la cantante Taylor Swift, y no de forma particularmente amigable.

La parte de la canción donde hace referencia a la cantautora es la siguiente:

“I made six Taylor Swift (Ha) Since I had the Rollie on the wrist (Ha) I’m the new Jesus, b*tch (Ha), I turn water to crist (Ha)“

En español, la letra se traduce a: Hice seis Taylor Swift // Desde que tenía el Rollie en la muñeca // Soy el nuevo Jesús, p*rra // convierto agua en Cristo

Según el sitio web de letras de canciones, Genius, “aparentemente, Ye está diciendo que hizo seis estrellas del pop diferentes a lo largo de su vida. También podría estar mencionando el hecho de que valía 6.600 millones de dólares durante su contrato con Adidas”.

Al respecto, los fans infieren que West nuevamente estaría insinuando que fue él quien hizo famosa a la cantante, o bien estaría aludiendo a que él ganaba seis veces lo que ella mientras mantenía su contrato con la marca de ropa deportiva.

Para muchos fans de la artista, este hecho recordó a la vez cuando, en 2016, el rapero también utilizó su nombre dentro de una canción. En esa oportunidad, el rapero se refirió a Swift dentro de su canción “Famous”, asegurando que había sido él quien la había hecho famosa y que, por ende, ella le debía relaciones sexuales.

Esta fue la letra que utilizó Kanye West en ese momento:

For all my Southside n*ggas that know me best

I feel like me and Taylor might still have s*x

Why? I made that b*tch famous (Goddamn)

I made that b*tch famous