Este jueves los People’s Choice Award revelaron sus nominados a la categoría “Influencer latino del año”, donde la creadora de contenido chilena, Kel Calderón, fue elegida como una de las seis competidoras.

Junto a la figura de internet venezolana Surthany Hejeij, más conocida en redes como Surthy Cooks, y el creador de contenido de humor, el mexicano Dani Valle, se deberá enfrentar la ex actriz, según reveló E! Entertainment, canal de televisión encargado de la premiación.

Tras conocer la noticia, la influencer chilena conversó con BioBioChile sobre la nominación, ante lo que reveló que su primera reacción estuvo marcada por el autosabotaje: “Debo admitir que aún estoy un poco en shock, soy el tipo de persona que tiene el síndrome del impostor, por lo que mi primera reacción fue gritar de felicidad y la segunda fue (preguntarme) ‘¿Me lo mereceré? ¿Por qué?’, porque para mí estar nominada es como… en mi mundo siento que ya gané”, confesó.

A lo que agregó: “Sé que soy la única de Chile y juro que me siento como con la estrellita en el pecho, e imagínate, todos los demás van a tener una historia que contar, entonces me imagino que la competencia va a ser brutal, pero el hecho de que se hayan fijado en mí y me estén dando esta oportunidad para mí es como ¡wow!”.

Sobre ser la única influencer de Chile elegida en la nómina, Kel Calderón reveló que también fue una sorpresa, esto, pues en ocasiones ha coincidido con otras creadoras de contenido que no suelen tener mucho conocimiento sobre la industria chilena a nivel latinoamericano.

“Es surrealista que se fijen en mí que estoy en Chile”, comenzó diciendo. “Siempre estamos un poco más alejados del resto de Latinoamérica. Siempre me pasa cuando viajo, que creadoras de contenido en Perú, Argentina, que entre ellas se conocen y a mí me pasaba que era a la que ‘nunca habíamos invitado a Chile’ y los grupos ya estaban armados, entonces lo encuentro máximo y me hace muy feliz que me haya tocado a mí”, admitió.

No obstante, no todo está dicho aún, puesto que la elección del influencer ganador está en manos de la votación del público, pese a ello, Calderón valora su elección entre los influencers nacionales.

“Quiero hacer campaña, pero me da un poco de susto, pero si creo que más allá de si gano o no, es importante hacer la mayor cantidad de publicidad que podamos como equipo. Yo trabajo con un equipo que amo, porque eso también permite que el otro año otros creadores de contenido de Chile puedan estar nominados a distintas categorías. Es una oportunidad enorme”, cerró.