Este fin de semana se llevó a cabo la premiación a los mejor del cine y la televisión en los Globos de Oro, donde las grandes estrellas de Hollywood estuvieron invitadas al evento. Fue precisamente durante una pausa de la ceremonia que se dio un llamativo momento entre Selena Gómez y Taylor Swift.

La situación se dio cuando en medio de la sala la actriz de Only murders in the building se levantó de la mesa que compartía con sus compañeros de elenco para acercarse a su mejor amiga. En ese momento la ex Chica Disney se inclinó y le habló al oído cuando dijo una frase que dejó impactado a Swift y otra chica que se encontraba en la mesa.

Desde entonces los televidentes y seguidores de las artistas se abocaron a las redes sociales donde compartieron sus propias conclusiones sobre qué conversaban, siendo una de las teorías más compartidas una donde Gómez le afirmaban a Swift que le había pedido una fotografía a su amigo Timotheé Chalamet, pero su novia, Kylie Jenner, se habría negado.

Ante tal controversia, la cual terminó siendo replicada por varios medios de espectáculos, fue la propia Selena Gómez que salió a aclararlo mediante un comentario recogido por TMZ.

En la cuenta de Instagram de E! News donde se compartía una fotografía del momento, la también cantante escribió: “Nooooo, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que se conectaron. No es que eso sea asunto de nadie”, dijo, dando por cerrado el tema.

Quien también se refirió a la polémica fue el mismo Chalamet. El actor detrás de Wonka fue consultado por TMZ si la relación con Selena estaba bien, a lo que respondió: “Por su puesto”. Cuando fue consultado sobre el supuesto desaire de su novia con la actriz, el artista francés respondió que “no hay mala sangre”, dando por zanjado los rumores.