El comediante Jo Koy fue el encargado de animar la ceremonia de los Globos de Oro 2024, y logró captar la atención del público pero no, precisamente, por las risas que causaron sus chistes. De hecho las reacciones fueron más bien negativas, especialmente por sus impertinentes apelaciones a celebridades como Taylor Swift.

La intérprete de “Shake it off” no se mostró en absoluto contenta con la broma que le hizo el presentador de los Globos de Oro haciendo referencia a la popularidad que tiene la ídolo pop en el estadio Arrowhead Stadium cuando asiste a los juegos de su novio Travis Kelce, actual ala derecha de los Kansas City Chiefs.

“¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro, tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift”, dijo Jo Koy causando que Taylor Swift se muerda el labio, mire hacia un lado y tome un sorbo de su copa de vino mostrándose, claramente, incómoda ante el comentario del animador.

Esta broma de Jo Koy generó diversas críticas de parte de los seguidores y fans de Taylor Swift, así como de algunos críticos del cine, quienes no duraron en descalificar los chistes del presentador de los Globos de Oro 2024.

Jo Koy se arrepiente de su chiste sobre Taylor Swift

Ante los cuestionamientos, Jo Koy decidió explicar el motivo del chiste que hizo hacia Taylor Swift. Fue durante el programa GMA3: What You Need to Know que el también actor estadounidense confesó que no se sintió para nada satisfecho con su broma hacia la cantante de 33 años.

En efecto, Jo Koy fue consultado si había un momento en que “se sintiera mal” en los Globos de Oro 2024 y el comediante no dudó en decir que fue cuando hizo “una broma extraña” sobre Taylor Swift queriendo hacer reír a los asistentes.

“Creo que (me sentí mal) cuando hice el chiste a Taylor Swift. Estaba un poco plano. Fue una broma extraña, supongo, pero se trataba más de la NFL (…) Estaba tratando de burlarme de la NFL usando cortes y de cómo los Globos no tenían que hacer eso. Así que fue más bien un golpe hacia la NFL, pero las cosas simplemente no salieron así”, sostuvo Koy.

Jo Koy: “Quería dar un poco más de mi y me quedé corto”

Jo Koy señaló que no piensa volver a ser presentador en algún otro premio en los Globos de Oro por ser “un show difícil”.

“Me encanta el arte del stand-up. Fue genial que se me ocurriera la oportunidad, pero ser anfitrión es simplemente una bestia. Eso es todo”, dijo.

En ese sentido, confesó haber pasado “una mala noche” en los últimos Globos de Oro admitiendo su error en el chiste hacia Taylor Swift.

“Quería dar un poquito más de mí y me quedé un poco corto”, manifestó.

Por otro lado, Koy se justificó afirmando que fue hace 10 días que le informaron que sería presentador en los Globos de Oro 2024.

“¡Sí, conseguí el trabajo hace 10 días! ¿Quieres un monólogo perfecto? Yo, cállate. Estás bromeando, ¿verdad? Más despacio, escribí algunos de estos y son de los que te estás riendo”, concluyó.