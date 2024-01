El exactor de Marvel, Jonathan Majors, habló por primera vez tras ser declarado culpable de agresión y acoso hacia su ex pareja.

Majors no solo era una estrella en asenso, era el nuevo rostro de Marvel y quien lideraría la nueva era del MCU en su rol del villano Kang.

Pero todo se quebró cuando el actor, quien además fue el villano en la tercera entrega de la saga Creed, fue detenido tras una denuncia de estrangular, agredir y acosar a su expareja, Grace Jabbari.

Tras un largo juicio, que además le costó una serie de contratos, Jonathan Majors fue declarado culpable de los delitos de agresión y acoso, por lo que está a la espera de la sentencia el próximo 6 de febrero. Entre las penas, arriesga un año de cárcel.

Jonathan Majors habla por primera vez

A casi un mes de la lectura de sentencia, el actor habló con el programa Good Morning America de la cadena ABC, donde dijo que “Estaba absolutamente conmocionado y asustado” por el veredicto del juicio.

“Estoy parado allí y se emite el veredicto. Yo digo: ‘¿Cómo es posible eso basándose en las pruebas, en las pruebas de la fiscalía, y mucho menos en nuestras pruebas? ¿Cómo es eso posible?’”, añadió “Kang”.

Consultado sobre por qué decidió hablar ahora, indicó que “varias cosas pasaron, en mi vida personal, en mi carrera” y que quería contar su parte de la historia.

Jabbari dijo que el actor la metió en un vehículo, la sujetó del cuello y le quebró un dedo, todo acompañado con fotografías. Sobre esto, Majors aseguró que “eso no pasó”. Interpelado sobre cómo entonces terminó la mujer con las lesiones, Jonathan añadió que “ojalá supiera, eso me daría claridad, me daría un poco de paz”.

“No debería haber estado en el auto. No debería haber estado en la relación, si no estaba en el auto, nada de esto sucede”, enfatizó.

Durante el juicio, el actor también sumó pruebas fotográficas de agresiones que supuestamente le habría hecho la víctima, en su rostro y brazos.

Tras este caso, Marvel despidió al actor, por lo que aún está en espera el futuro del MCU. Se barajan diversas opciones, desde buscar un nuevo villano o un actor que reemplace a Majors y tome el papel de Kang, algo que ya ha hecho antes Marvel.