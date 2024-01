Solo cuatro meses pasaron desde que Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron su compromiso en el videoclip de la canción “Beso”, para que este se rompiera de manera sorpresiva.

Fue después de que los fanáticos de la pareja notaran diversas señales de la posible separación que a fines de julio del recién pasado año la misma española confirmó la noticia del quiebre: “Este momento no es fácil”, afirmó en ese entonces.

Rápidamente, después de sus declaraciones en redes sociales, comenzó a rondar un rumor que apuntaba a que el puertorriqueño había sido infiel a la “Motomami”, sin embargo, poco tiempo después se reveló que todo fue un invento, lo que confirmó la misma Rosalía.

Desde entonces, poco y nada se ha conocido de parte de Rauw sobre el fin de la relación, hasta ahora que se refirió a él, pero sin revelar las verdaderas razones detrás del quiebre.

En el podcast del influencer Chente Ydrach, el artista dijo: “Se dijeron miles de cosas. Yo llevaba casi cuatro años y nunca había pasado nada. Nunca había salido una noticia negativa y cuando salió esta noticia, ninguno de los dos queríamos (decirlo), pero (cuando) lo dijeron, dejaron un margen abierto a (especulaciones)”.

Tras reflexionar sobre esto, Rauw Alejandro aseguró que si vuelve a estar en la misma situación que con Rosalía optará por dar declaraciones al respecto y no guardar silencio. “Frustra un poquito, porque está la vida del artista, de la farándula, pero está la vida personal también y todo lo que he vivido es real (…) no es un personaje”, aseguró.

El artista no dudó en reiterar que el compromiso con la española no acabó por una infidelidad, pese a que muchos aseveran lo contrario.