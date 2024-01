Aline Kuppenheim y política cultural de Boric: "Es muy difícil en unos meses cambiar el paradigma"

Tras diversas críticas del sector, la actriz Aline Kuppenheim entró al debate sobre la política cultural del gobierno de Gabriel Boric.

En diálogo con Radio Futuro, la intérprete reflexionó sobre el acontecer de los gremios del área a dos años del inicio de la administración del mandatario, todo esto luego que en el mismo espacio la actriz Amparo Noguera esbozara duros reparos sobre la gestión.

“Conozco a grandísimos actores que no tienen trabajo. Canal de televisión, hay solamente un canal de televisión que hace teleseries, que es el Mega, no entiendo por qué los otros no lo hicieron. Las plataformas hacen cada vez menos series, y si las hacen, las hacen una serie al año, dos series al año, y las obras de teatro duran tres semanas en cartelera”, dijo Noguera.

“Entonces ya es como invivible (…). Entiendo, entiendo la planificación, lo poco que entiendo, que hay que levantar otros espacios culturales, pero no veo por qué al levantar un espacio se queda el otro en nada. Eso me da la impresión a mí”, apuntó. “O sea, no se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente, porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”, expuso.

“A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta. Pero no, aquí no hubo… hay un debe (deuda) enorme, todo cuesta mucho. No, no ocurrió. Realmente la cosa para los actores es súper dura”, añadió.

Aline Kuppenheim: “Es un poco un pensamiento mágico pensar que un gobierno va a solucionar un tema tan profundamente complejo como el de la cultura en Chile””

Consultada sobre el tema, Kuppenheim apoyó los dichos de su colega, pero con matices. Sobre las críticas de los actores a la industria televisiva, por ejemplo, señaló: “Yo siento que no tenemos en Chile una cultura de la crítica. Nosotros cuando criticamos no se entiende como algo para mejorar o para uno darse cuenta de algún error, una carencia en lo que uno está haciendo, sino como un ataque. Entonces es muy difícil hacer crítica constructiva porque inmediatamente se transforma en un ataque y en una polémica”.

Sobre los apuntes de Noguera, la artista comentó: “Evidentemente el mundo de la cultura es muchísimo más amplio y en Chile solemos relacionar la palabra cultura con la palabra artistas y la palabra artistas con personas que aparecen en la tele. Sea quien sea, no actores, cantantes, periodistas deportivos, chicos reality y todo el mundo, todos son artistas. Entonces ahí hay una comprensión errada y muy superficial sobre un tema que es complejísimo, que no da ni siquiera para una entrevista, eh, porque es tan complejo y que tiene que ver con cómo se han llevado, y que no lo va a solucionar un gobierno, como se ha llevado durante 50 años el tema de la cultura en Chile”.

“Yo creo que el tema de la cultura en Chile es un tema ciudadano que tiene que ver con los derechos culturales, y de los que ningún ministerio finalmente se ha hecho cargo”, afirmó.

A la pregunta ¿Por qué hay una esperanza no cumplida o quizás un anhelo con el gobierno de Boric que no se cumplió?, Aline respondió:

“Yo creo que es un poco un pensamiento mágico pensar que un gobierno va a solucionar un tema tan profundamente complejo como el de la cultura en Chile”.

¿Nunca tuviste la ilusión?, le consultó la conductora Andrea Moletto. “Yo creo que más que la ilusión, ver la posibilidad de empezar a discutir sobre el tema, de analizarlo. Como yo supongo y creo que corresponde, que tiene que ver con lo que yo te digo, con una mirada más quizás que, desde lo artístico o desde lo comunicacional, desde lo antropológico, desde lo sociológico o incluso desde la neurociencia. Ver qué es, qué significa realmente el tema cultural. No olvidemos que el Ministerio se llama de las culturas, las artes y el patrimonio”, dijo.

“Yo lo veo desde los políticos en el Congreso cuando se aborda el tema, incluso los convencionales en la primera y en la segunda, para qué hablar. Tampoco le dieron el peso, porque tendemos a relacionar el tema de la cultura con algo secundario que tiene que ver con la diversión, la entretención, el pasatiempo. Decimos que claro que es el alma del pueblo. Y sí, estoy de acuerdo que es el alma, pero también es el cuerpo y también es la mente del pueblo. La cultura es cómo convivimos, cómo somos, quienes somos”, acotó.

“Es muy difícil en unos meses cambiar un paradigma que está súper instalado, una lógica que yo siento que si diéramos vuelta la tortilla y lo miráramos desde el otro lado, desde la respuesta que tiene que dar un Ministerio de las Culturas a la ciudadanía en sus derechos culturales, el volver a conectar a la ciudadanía con esos derechos… Porque justamente mientras mientras menos valor le damos a la cultura, menos cultura existe y menos nos damos cuenta que estamos siendo dominados. No tenemos herramientas. Logramos transformar el tema cultura en algo superficial, en algo que la misma ministra decía cada peso que se destina a cultura es un peso menos para lo que realmente importa o algo así. Y para mí el tema cultural es fundamental en una sociedad. Está antes, junto con la educación, que cualquier cosa”, concluyó Aline Kuppenheim.