Este domingo, en el debut de su nuevo horario, Podemos Hablar emitió la entrevista al animador de La Red, Francisco Kaminski, quien se refirió por primera vez en televisión al quiebre con quien fuera su esposa por 11 años, Carla Jara, y las acusaciones de infidelidad en su contra.

Fue en este contexto que el comunicador, entre otras cosas, admitió estar enamorado y en una relación con Camila Andrade, a quien su exesposa sindicó como la tercera en discordia, además de tener una mala relación con su hijo actualmente a raíz de la situación.

Kaminski conversó por varios minutos con Julio César Rodríguez sobre el conflicto, para luego pasar a la sección de conversación grupal donde compartió con Cony Capelli, Chiqui Aguayo y el comediante, Iván Arenas, más conocido como ‘Profesor Rosa’.

Cuando entró a este grupo, el conductor del programa le consultó directamente al humorista qué pensaba respecto a las palabras del animador de La Red, ante lo que Arenas sacó carcajadas con su certera y breve opinión: “Hueón poh"”, lanzó.

Pese a que el momento generó varias risas en el programa, incluso de Francisco Kaminski, el comediante complementó: “Es con cariño”, le aclaró de entrada al animador, y agregó “yo dije antes de, esto le ha pasado a miles, el cómo te pasó una lata. Además, que ya me sabía todo“, afirmó en referencia a lo polémico que ha sido la separación.

“Todo lo que hablaron allá, ya estaba clarito. No hay una sorpresa, a lo mejor me hubiera sorprendido si hubieras contado otro tipo de cosas en el interior, no para salvar ni para atacar, sino que para dilucidar y sacar conclusiones, para que la gente escuche todo esto y muchos van a ir en contra tuya, otros te van a entender”, agregó el comediante a modo de consejo.

Sobre por qué se abstuvo de emitir mayores detalles del quiebre, Francisco Kaminski dio a entender que se debe a que “la gente tiene una libertad para opinar del resto, que es innecesaria”.

“Si yo hubiese sido una persona débil, podría haber terminado con mi vida, y ¿quién se hace cargo de ello? ¿Quién se hace cargo del ataque?”, se defendió.

Cabe mencionar que su ex pareja, Carla Jara, aseguró a través de sus redes sociales que Kaminski mintió en la entrevista, entre otros temas, sobre sus deudas pendientes.