Hace algunos días CHV confirmó que la ex chica reality y cocinera aficionada Gianella Marengo se unía a sus filas como concursante del programa culinario Top Chef VIP y pese a que aún no se revela la fecha de estreno de este, las grabaciones del espacio ya comenzaron.

Pero esto se dio a conocer a través de un lamentable accidente sufrido por la también bailarina. Según contó en sus redes sociales, la comunicadora se encontraba cortando alimentos con una mandolina cuando, debido a un error en la utilización de este, terminó con parte de su dedo cortado.

Por esta razón, la ex Pelotón sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser trasladada a una clínica de emergencia debido a las lesiones.

“Gajes del oficio”, fue lo primero que escribió en su sección de Stories junto a una fotografía en blanco y negro de su mano ensangrentada y con un abultado vendaje en su dedo índice. En otra imagen se puede ver a Gianella Marengo acostada en una camilla con evidentes lágrimas en su rostro: “Ver que no tenía una parte del dedo fue muy impactante, lloré como una niña lo único que quería abrazar a mi mamá”, detalló.

“Me corté el dedo con una mandolina. Fue error mío no ocupar el aparato completo para cortar, jamás me había pasado algo así, pero bajo presión y contra el tiempo no salió como yo pensaba”, explicó.

A lo que agregó: “Me asusté mucho cuando vi que me faltaba una parte del dedo, lloré mucho. La producción se portó súper bien, me calmaron y me llevaron en ambulancia a la clínica, gracias también a todos mis compañeros de Top Chef que me mandaron mensajitos, volveré recargada con todo. Cada adversidad de la vida la tomo como aprendizaje. Vamos por más”.

En otro registro compartido por Marengo con la leyenda “hasta ahí no más quedó la recluta”, haciendo alusión a Pelotón, se le puede ver gritando de dolor cuando el personal de salud intenta quitarle el primer vendaje para hacerle las curaciones correspondientes.