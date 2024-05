Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El animador Leo Caprile sufrió un infarto cerebral el mes pasado, lo que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia. Sin embargo, y gracias al tratamiento oportuno, la afección no tuvo consecuencias graves. Recientemente, el rostro televisivo actualizó su estado de salud asegurando que no quedaron secuelas, y destacó la importancia de la información y educación sobre el tema. Reveló también que si no hubiera actuado rápidamente, podría haber quedado hemipléjico. Leo compartió su experiencia para concientizar sobre la importancia de actuar a tiempo en caso de síntomas de un ACV y/o infarto cerebral.