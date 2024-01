El quarterback de los Jets de Nueva York, Aaron Rodgers, realizó una dura acusación en contra del presentador de televisión, Jimmy Kimmel, al asegurar que Kimmel está en la lista de Jeffrey Epstein.

Así lo dijo en el programa ‘The Pat McAfee Show’ en ESP, donde incluso incomodó a los conductores.

Según dijo el jugador de fútbol americano, “Se supone que saldrá pronto (la lista), hay mucha gente, incluido Jimmy Kimmel, que realmente espera que eso no salga a la luz (…) Te diré una cosa, si esa lista sale a la luz, definitivamente estaré destapando algún tipo de botella”, consigna Fox Sport.

NEW: Quarterback Aaron Rodgers says he will pop "some sort of bottle" when the Epstein associates list is released and suggests Jimmy Kimmel will be named.

Everyone is excited 🔥

“There’s a lot of people, including Jimmy Kimmel are really hoping that doesn't come out.”

pic.twitter.com/JRzjznVM7T

