La anécdota ocurrió en 1980, cuando los organizadores del Festival de Viña del Mar, decidieron invitar a un artista emergente de apellido famoso, ¿el nombre? Joey Travolta, el hermano del famosísimo John Travolta, quien lanzó el disco I Don’t Wanna Go, que incluso llegó al puesto 150 del ranking Billboard de 1978. Como él, hay varios hermanos con una carrera que nunca despegó.

De hecho, el artista alcanzó a cantar tres temas con playback, para después dejar su carrera en su efímero paso por el escenario viñamarino. Eso sí, la cumbre de su éxito fue protagonizar la cinta “Carrera Salvaje”, con la actriz española Ana Obregón.

No obstante, al igual que otros actores, son varios los artistas que tienen un hermano en la industria, pero sin provocar la misma admiración en el público, ya sea porque no han dado al clavo con un proyecto en especial o simplemente el carisma se saltó algunas generaciones.

Revisemos a continuación una lista, con los hermanos menos famosos de las celebridades de Hollywood.

Chris y Scott Evans

La carrera de Chris Evans despegó en No es otra tonta película americana (Not Another Teen Movie, 2001) una cinta que lo vio hacer de estudiante popular, que intenta por todos los medios convertir a una compañera en la reina de la preparatoria.

Asimismo, con el paso de los años, fueron sus interpretaciones como Johnny Storm en los Cuatro Fantásticos y su papel como uno de los novios en Scott Pilgrim, que lo dejaron en la primera línea de los actores más cotizados. Sin embargo, si las cosas hubieran salido mal, el intérprete de Capitán América admite que le hubiera gustado dedicarse a la carpintería. “Si no fuera actor, tal vez me gustaría construir algo con mis manos, por ejemplo, algún tipo de carpintería”, comentó Chris a la revista People.

Por otro lado, su hermano Scott, quien es abiertamente gay, lleva una sólida carrera en la televisión, siendo hoy un personaje recurrente en la comedia Grace & Frankie.

Anteriormente, interpretó al policía Oliver Fish en la telenovela One Life to live, que lo hizo famoso. Sobre su vida privada, tanto Scott y Chris mantiene una sólida relación de hermanos, donde ambos se preocupan por apoyar públicamente a la comunidad LGTBQ+.

Hermanos ingleses: Colin y Jonathan Firth

Hablar de Colin Firth es conversar sobre uno de los mayores talentos británicos del último tiempo. Entre sus papeles, destaca por interpretar en la miniserie al señor Darcy en el drama basado en la obra de Jane Austen “Orgullo y Prejuicio”, además de ser parte de varios éxitos de taquilla como la serie de películas de Bridget Jones. Por si fuera poco, ganó el Óscar en la categoría de mejor actor por su papel del rey Jorge V en la película El Discurso del Rey.

Al contrario de su célebre hermano, Jonathan, que también siguió la carrera de actor, se encuentran los múltiples roles que protagonizó en la televisión británica y en el mundo del teatro. Ha participado en las adaptaciones de varias obras como Cumbres borrascosas o Un Marido Ideal, recuerda una nota de El País. No obstante, su excelente dicción le permitió ser la voz de varios audiolibros.

Hermanos famosos: Lisa, Julia y Eric Roberts

La cámara la ama. Julia Roberts es la actriz símbolo de varias películas románticas que derrite hasta el corazón más helado. Con 23 años, protagonizó “Pretty Woman”, siendo una de las actrices mejores pagadas del mundo. Ella misma confesó que estaba en el momento y lugar correcto. “No es una cuestión de tener talento, sobre todo al principio. Es en parte cuestión de suerte y de estar preparada para hacer algo importante con esa suerte”, mencionó al medio inglés The Guardian.

Mientras, su hermano Eric, tiene en su currículum una nominación a los Premios Óscar, en la categoría mejor actor secundario por participar en el film “El tren del infierno” de 1985. Aunque uno de sus roles más destacados ocurrió en El caballero oscuro, al interpretar al mafioso Sal Maroni. Del mismo modo, participó del videoclip Mr. Brightside de la banda The Killers.

Así, el caso de Lisa resulta bastante particular. Ella prácticamente hizo una carrera al lado de su hermana, con algunas apariciones en Algo de que hablar, Novia fugitiva y Come reza ama y otra participación como extra en Sexo en Nueva York. No obstante, su nombre no suele aparecer en los créditos.

Hermanos casi iguales: Don y Patrick Swayze

Don guarda un parecido asombroso con el fallecido Patrick, quien murió en 2009 a causa de un agresivo cáncer de páncreas. Sin dudas, el protagonista de Ghost sufrió por la alta exigencia que lo sometía su propia madre, una bailarina que lo hizo inscribirse a clases de ballet. “Mi madre no creía que alguien se pudiera llamar artista hasta conocer bien los distintos niveles de todas las artes… así que los probé todos”, recogió una nota de Infobae.

Al contrario de su famoso hermano, Don tuvo pequeños papeles en varias series de peso, como Colombo, Se ha escrito un crimen, Expediente X, CSI, Mentes criminales o American horror series. En resumen, realizó varias películas que pasaron directamente al video, sin tener un éxito comercial.

Guapos y famosos: Douglas y Brad Pitt

El archiconocido Brad Pitt tiene un desconocido hermano de nombre Douglas.Pero al contrario de otras estrellas, los familiares no compartieron la misma vocación. En el caso de Doug, que tiene tres hijos, es un reconocido empresario que incursionó en la informática y el desarrollo inmobiliario.

En la misma línea, contestó una pregunta sobre su parecido con el actor de El Club de la Pelea, a Daily Mail, donde dijo que siempre lo han confundido con su hermano mayor. “Tres veces por semana durante los últimos veintitantos años”, agregó al diario. Ahora bien, al contrario de su famoso hermano, Doug se casó en 1990 con Lisa, su pareja de toda la vida.

Hermanos artistas: Austin y Taylor Swift

De acuerdo con People, la relación de la cantante y su hermano Austin es parecida a un lazo de amistad. También se puede decir, que la primera persona que creyó en ella, fue Austin. “Encontró el canto y supe desde muy temprano que esa era su dirección”, mencionó a Vanity Fair en 2017. “Ella nunca iba a renunciar; eso era lo suyo, esa era su vida”.

A pesar de ello, el camino de Austin era las artes, donde el cine y la actuación formaron parte de su elección. Ya en 2015, se graduó en una licenciatura en estudios cinematográficos. Y mal no le ha ido, pues compartió set con Pierce Brosnan.

Hermanos gemelos: John y Joan Cusack

Como dos gotas de agua, John y Joan, han tenido una respetable carrera actoral, el primero brilló en Alta Fidelidad interpretando a Rob, un enamoradizo melómano que entrega todo en sus relaciones de pareja. Pese al éxito, después su carrera se fue apagando tras las caústicas declaraciones en los medios de comunicación sobre Hollywood y sus formas. “Es una casa de putas y la gente se ha vuelto loca”, recogió Espinof.

Mientras Joan, tiene a su haber dos nominaciones a los Premios Óscar como actriz de reparto por In & Out y Secretaria ejecutiva. Del mismo modo, tuvo una participación en Escuela de Rock, además de tener un recorrido destacable en series como “Shameless”. Sobre su trabajo afirmó que “soy muy buena memorizando, lo que me facilita el aprender texto”.