Pedro Pascal había encendido las alarmas de sus fans tras haberse masificado hace tan sólo un par de días una fotografía de él, supuestamente, en el aeropuerto de Santiago junto a un fan. Ahora, la noticia (y foto) quedan más que confirmadas, pues el actor posó junto a familiares en redes sociales celebrando la Navidad en Chile.

Aunque el protagonista de The Last of Us no compartió ningún registro en sus redes personales, su visita a tierras nacionales quedó en evidencia cuando su tía, Inés Pascal, compartió unas selfies junto a Pedro en su perfil de Instagram.

En la publicación, la tía del actor escribió “Amaneciendo por aquí con este sol. Felicidades Chile porque esta joya es nuestra @pascalispunk“; texto junto a dos fotos con el chileno nacionalizado estadounidense.

Pedro Pascal pasó la Navidad en Chile

El post se llenó de comentarios de fanáticos de Pedro, destacando las emocionadas palabras de cuentas de fans y el deseo de una feliz Navidad por parte de un doble del protagonista de Narcos, quien se apoda “el Pedro Pascual” en Instagram.

Si bien no ha podido saberse de manera oficial la ubicación exacta de Pedro Pascal en Chile (o así también la de su familia), la postal de Navidad compartida por Inés señala una localización: Valparaíso.

Lux Pascal, hermana de Pedro, también compartió una imagen de lo que fue, probablemente, la cena navideña junto al rostro de The Maldalorian y su familia, pero a diferencia de su tía, Lux no agregó texto, ubicación ni publicó la foto en su feed.